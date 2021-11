Hailey revela que quase se separou de Justin Bieber no início do casamento

02/11/2021 | 13:10



Que o casamento de Justin Bieber e Hailey Baldwin foi um grande conto de fadas, todo mundo sabe! No entanto, nos bastidores, parece que tudo não foi tão mágico assim. Em entrevista para o podcast In Good Faith with Judah and Chelsea Smith, a modelo revelou que o início da vida de casados foi bem complicada, e que, inclusive, chegou a cogitar separação.

Na época, Bieber estava passando por um período depressivo e a convivência se tornou bem delicada. Segundo Hailey, quem a ajudou a continuar foi sua mãe, Kennya Baldwin.

- Uma vez liguei para ela chorando, e disse tipo: Eu simplesmente não consigo fazer isso. De jeito nenhum eu vou conseguir fazer isso se vai ser assim para sempre. E eu só lembro que ela estava muito calma no telefone e falou: Vai passar, você vai vai ficar bem e ele vai ficar saudável, e nós estamos aqui por vocês.

E foi assim que Hailey superou as dificuldades do matrimonio.

- Eu tenho certeza de que amo essa pessoa há muito tempo e agora não seria a hora de desistir dela. Eu simplesmente não faria isso com ele. Imagine abandonar alguém no meio do pior momento de sua vida. Eu não sou esse tipo de pessoa. Então eu iria aguentar, não importa qual fosse o resultado. Foi muito difícil.

E continua:

- Algo bem no fundo de mim dizia: Ele vai superar isso. Eu só não sabia quanto tempo isso iria demorar. Nenhum de nós seria a pessoa que diria eu desisto. Nenhum de nós se afastaria da situação. Porque nós dois estávamos tipo: Ei, nós escolhemos lutar por isso, então vamos continuar lutando contra tudo o que precisamos.

Por sua vez, Justin comentou sobre como foi a luta contra a depressão e as implicações em seu relacionamento.

- Eu tinha passado por tantas coisas na minha vida. Tantos marcos; tinha viajado pelo mundo e visto todos os lugares dele. E acabei chegando a um ponto em que me sentia sozinho e simplesmente não queria fazer tudo isso sozinho. Percebi que precisava passar por uma cura séria para chegar a um ponto em que pudesse ter um relacionamento sério e saudável, porque tinha muitos traumas e cicatrizes. Então apenas me comprometi a trabalhar nessas coisas e ficar saudável.

Além disso, Bieber admitiu que tinha problemas de rejeição no início do relacionamento.

Ela estava lá por mim todos os dias. Eu simplesmente fui vendo isso continuamente. E aí fiquei mais seguro com relação a como estava nossa união.