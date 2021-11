Novo visual? Alok mostra Romana Novais prestes a cortar seu cabelo

02/11/2021 | 12:10



Será que Alok vai adotar um novo visual? Tudo indica que sim. Em uma série de cliques compartilhados nas redes sociais, o DJ apareceu ao lado da esposa, Romana Novais, e uma tesoura prestes a cortar grande parte de uma de suas mechas.

Na legenda, ele brincou:

Vocês também acham que eu deveria cortar o cabelo?

Alok está deixando os fios crescerem desde o início do ano passado. As mechas já estão tão grandes que começaram a bater no ombro.

Será que o DJ vai ter mesmo coragem de cortar?