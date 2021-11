Muito obrigado, Diário do Grande ABC

Raphael Rocha



Lembro como se fosse ontem o dia em que tive o privilégio de entrar no terceiro andar da Rua Catequese, 562, bairro Jardim, em Santo André, onde está instalada a emblemática Redação do Diário do Grande ABC. Antes de chegar a esta casa, via os repórteres que carregavam no pescoço o crachá do maior jornal regional do País. Era dia 30 de maio de 2011. Era um sonho se tornando realidade.

Fui contratado à época para cobrir Política na cidade de Diadema. Aos estudantes de jornalismo ou a quem queira atuar nessa área, sempre falo que observar de perto a política de Diadema é uma verdadeira escola. Um município extremamente politizado, com seus moradores sabedores e fiscalizadores dos vereadores, do prefeito e dos deputados locais. De perto pude testemunhar e relatar o que antes era impensável: o PT perder uma eleição por lá. Em 2012 o Diário fez uma cobertura histórica das eleições municipais.

Com essa base, a mim foi confiado acompanhar a rotina da política em São Bernardo, a maior cidade do Grande ABC. Uma extrema responsabilidade com tão pouco tempo de casa. Um município que era vitrine do governo federal. Foram diversas reportagens que consumiram horas e dias de apuração. Algumas dessas reportagens resultaram em contação de grandes histórias, em investigações dos órgãos de controle, impediram o mau-uso do dinheiro público. Pude exercer o jornalismo em sua essência.

Com o pesado crachá do Diário entrevistei vereadores, ex-vereadores, secretários, prefeitos, vice-governadores, governadores, senadores, deputados estaduais, deputados federais, ex-presidente do Paraguai, presidenciáveis, ex-presidentes e presidente do Brasil.

Aos 27 anos de idade fui convidado a assumir a editoria de Política por Sérgio Vieira, diretor de Redação, e Beto Silva, até então meu editor e que acabara de subir à Secretaria de Redação. Reconhecimento ao trabalho e uma coragem imensurável de Ronan Maria Pinto, que comanda o Diário, em confiar a um jovem jornalista a chefia de um dos principais cadernos do jornal.

Como editor, tive o prazer de coordenar uma equipe de profissionais incríveis. Sem o suporte deles, seria impossível atingir tantos resultados positivos. Cobrimos as eleições de 2014, de 2016, de 2018 e de 2020. Time que contou com a atuação incansável de jornalistas como Júnior Carvalho, Fábio Martins, Mark Ribeiro, Gustavo Pinchiaro, Leandro Baldini, Daniel Tossato, entre outros, que de antemão peço desculpas pela falha da memória. Incluo nesse grupo os fotógrafos (time formado hoje por Claudinei Plaza, André Henriques e Celso Luiz) e diagramadores (em nome de Paulo César, que sempre esteve integrado ao grupo). Respaldo sempre compactuado pela chefia, de Evaldo Novelini, Wilson Moço e Nilton Valentim. Só tenho a agradecer por todo suporte, críticas construtivas e dicas.

Durante dez anos, o Diário foi a minha casa. Aliás, o Diário é a minha casa. Com esse sentimento de filho que busca novos ares, que parto para novas jornadas profissionais. Saio com a promoção a leitor do Diário, cheio de gratidão e carinho pelo lendário prédio da Rua Catequese. Agradeço à direção por abrir esse espaço, por onde anos escrevi a Cena Política, para deixar meu até logo ao jornal, aos incríveis profissionais e aos leitores. Muito obrigado.

Raphael Rocha foi repórter do Diário e editor do caderno Política.