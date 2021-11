Tigre e Azulão brigam por ida à final e vaga nacional

Francisco Lacerda

01/11/2021 | 23:59



São Bernardo FC e São Caetano fazem hoje o segundo e decisivo clássico regional da semifinal da Copa Paulista, às 19h, no Estádio 1º de Maio. No primeiro confronto houve empate (1 a 1). Nova igualdade leva a definição do finalista às cobranças de pênaltis. Quem avançar deste duelo pega na decisão da competição o vencedor do confronto entre Botafogo e Portuguesa, que se enfrentam amanhã, às 19h, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. No primeiro jogo deu Lusa, 2 a 1.



Quem passar entre Tigre e Azulão estará automaticamente qualificado a uma das duas vagas disponibilizadas ao torneio pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O campeão da competição escolhe lugar na próxima edição da Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O vice fica com a que restar. A preferência do Tigre é pela Quarta Divisão do Nacional, o que pode facilitar caso na outra partida o classificado seja o time de Ribeirão Preto, que já disputa a Série C nacional. O São Caetano não revelou a preferência. Dos quatro finalistas, somente a equipe de Ribeirão Preto ainda não venceu a competição. São Bernardo FC, São Caetano e o time do Canindé, atual campeã do torneio, vão em busca do bicampeonato.



CLÁSSICO REGIONAL<EM>

O retrospecto mostra o São Bernardo ligeiramente melhor no torneio. Fez nove jogos, com cinco vitórias, três empates e uma derrota. Marcou 12 gols e sofreu cinco. Já o São Caetano disputou 11 jogos, com três vitórias, seis empates e duas derrotas. Marcou 14 gols e sofreu 15. Lembrando que a chave do Azulão na primeira fase era a única que tinha cinco equipes.



Para esta partida mais uma vez, a segunda após quase 600 dias com arquibancadas vazias devido à pandemia, a torcida pode ser fator decisivo a favor dos donos da casa. Foram colocados 2.000 ingressos à venda, entre arquibancada social e cadeiras centrais, setor que fica embaixo da cabines de imprensa. A venda é somente on-line pelo site do clube (www.saobernardofc.soudaliga.com.br ).



“Vamos tentar a classificação neste jogo em casa diante da nossa torcida. Tenho certeza absoluta que os torcedores vão nos apoiar. Convoco a todos, porque a gente está vivendo grande momento e toda ajuda da torcida vai nos impulsionar mais ainda em busca da classificação”, diz Rodrigo Souza, volante e capitão do Tigre.



Márcio Zanardi, técnico são-bernardense, faz coro. “Que o torcedor compareça. O São Bernardo vem fazendo bela campanha, o torcedor merece assistir ao jogo e nos apoiar.”



Vitinho concorda e também demonstra confiança na passagem à próxima fase. “Já é a quarta semifinal seguida que o time do São Bernardo consegue. Não é para qualquer time, é um feito muito bom. A gente sabe da experiência da nossa equipe e aproveito para chamar o torcedor para lotar o 1º de Maio para a gente ter a força do nosso torcedor”, completa o meia.



No São Caetano, que busca a segunda final do torneio, o técnico Max Sandro tem elogiado empenho tático do grupo e mencionou a evolução de todos no decorrer da competição. “Nós tivemos tempo menor de preparação em relação a outras equipes, pois renovamos todo o elenco, mas sinto a cada partida o crescimento da equipe e o entendimento na proposta a qual eu os peço para seguirem dentro de campo. O time está respondendo muito bem o que está sendo trabalhado”, declara o treinador.



Para o lateral Thiaguinho, um dos destaques do elenco, a partida promete muita movimentação e dificuldade. “Tenho certeza que teremos grande partida amanhã (hoje) e vamos lutar para conseguirmos sair de lá classificados para a final”, finaliza o lateral-direito.