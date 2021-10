Vidas congeladas pela solidão

Da Redação

Um condomínio com três apartamentos é o cenário do espetáculo <CF51>Vermelho – A Terra Só Está Pedindo Silêncio, que mostra um duelo entre as solidões divididas pelas paredes de concreto no contexto da pandemia. Com dramaturgia inédita de Sérgio Pires e direção de Flávio Marin, a montagem pode ser vista hoje, a partir das 20h, com exibição no canal de YouTube da Cia Teatro Endoscopia (https://www.youtube.com/c/teatroendoscopia), de Santo André.

Na peça, Adauto (Daniel Gregório), Camila (Andressa Ferreira) e Jorge (Diogo Guedes) são vizinhos de condomínio que fica em cima de uma funerária e em frente a um cemitério.

Os três moradores narram suas histórias enquanto avistam pelas janelas a imagem do coveiro, que trabalha do outro lado da rua. Luzia (Rosana Ribeiro), que vive em situação de rua, levanta uma série de questões e provoca uma relação de reflexão com o público.

De acordo com Marin, a peça propõe debate sobre a solidão frente a um cotidiano multifacetado, que torna os personagens tensos e ameaçadores. “Os moradores do condomínio se conhecem apenas pelos sons que rompem as paredes e percebem pelas frestas de memórias, anseios e sonhos o plano que envolve a padronização, a colonização e a exclusão sociocultural. O embate entre os moradores dos apartamentos e a figura de Luzia descortina a relação estrutural da sociedade. Será Luzia a única desterritorializada?”, questiona.

Falas encontradas em tragédias – como Antígona, As Bacantes, Medéia e Édipo – integram a construção dos diálogos e trazem à tona um debate sobre a necessidade de se rebelar diante das ordens estabelecidas. “A peça fala da urgência em dizer algo a partir e sobre este tempo caótico. Um período marcado não apenas pela pandemia, mas também por um uma série de fake news e um governo que flerta o tempo inteiro com uma ideologia fascista”, afirma o dramaturgo.

Na peça, o cenário com os apartamentos, criados a partir de geladeiras, busca transmitir a sensação de confinamento; acompanhado pela iluminação, que adota a mistura de luz fria dentro do condomínio e luz quente no externo; pelo figurino, que traz o vermelho com a mescla de tons mais terrosos e escuros com tons mais claros e vibrantes; e pela trilha sonora, que trabalha a criação de dissonâncias entre a identidade brasileira, proposta por ritmos e timbres, e sons modificados por efeitos de distorção, para amplificar o conflito proposto.

O espetáculo Vermelho – A Terra Só Está Pedindo Silêncio tem produção executiva da Charanga da Alegria. O figurino é assinado por Renata Régis e a trilha sonora ficlou a cargo de Adonai de Assis.

Arte digital ficou sob comando de Rodrigo Schoeps. A fotografia, iluminação e câmera é de responsabiliade de Andréa Iseki, que atuou como repórter fotográfica do Diário. Pedro Cintra também opera as câmeras, comdireção e operação de áudio de Gustavo Martins e edição de Marília Lino.

A temporada prevê exibições on-line nos dias 6, 7, 13 e 14 de novembro, sempre às 20h, no canal de YouTube da Cia Teatro Endoscopia. O espetáculo é gratuito, com classificação in</CW>dicativa de 16 anos.