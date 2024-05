Concurso Nacional Chopin realiza final na Sala São Paulo

Os pianistas Ervino Rieger, Mateus Restani e Ingrid Uemura fazem nesta segunda-feira, 13, na Sala São Paulo, a final do Concurso Nacional Chopin. Eles vão apresentar um concerto para piano e orquestra de Chopin ao lado da Orquestra Experimental de Repertório, que será regida pelo maestro brasileiro radicado na Polônia José Maria Florêncio.

As provas serão realizadas na Sala São Paulo, com entrada gratuita, e transmitidas ao vivo pelo canal no YouTube da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp).

Onze pianistas participaram da fase semifinal, realizada na quinta, 9, e sexta, 10, também na Sala São Paulo.

Todos eles apresentaram obras do compositor polonês para um júri presidido pelo maestro e pianista Ira Levin e composto ainda por Cristian Budu, Donata Lange, Ewa Poblocka, Gloria Caputo, Olga Kiun e Sonia Rubinsky.

Premiação

O vencedor do concurso vai receber, além de um prêmio de R$ 6 mil, a oportunidade de participar do Concurso Internacional Chopin, em Varsóvia, um dos mais importantes do mundo.

A premiação inclui ainda recitais na Polônia e no Brasil e concertos com grupos como a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo e a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, de Brasília, além da participação na temporada 2025 do Teatro Municipal de São Paulo.

O Concurso Nacional Chopin foi criado este ano em uma parceria entre a Sociedade Chopin do Brasil e o Instituto Chopin de Varsóvia, com correalização da Osesp.

Gloria Guerra, presidente da sociedade, explica que a ideia surgiu no ano passado, com a visita dos diretores do instituto ao Brasil. "Conversamos sobre projetos especiais dedicados a jovens pianistas, uma tônica do trabalho deles na Polônia. Eles se encontraram com chefes de departamentos de música de universidades e de escolas de música e daí surgiu a ideia. A entrada da Academia da Osesp como correalizadora deu a infraestrutura para o concurso", explica.

Concurso Nacional Chopin

Sala São Paulo.

Praça Julio Prestes, s/nº.

Segunda-feira, 13, 18h.

Gratuito.

Transmissão ao vivo pelo YouTube da Osesp

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.