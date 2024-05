Sesc tem programação que exalta a cultura afro-brasileira

A Lei Áurea, que marcou o fim oficial da escravidão no Brasil no dia 13 de maio de 1888, é uma data de luta e resistência para o movimento negro. Longe de ser um motivo de comemoração, continua a representar a falta de reconhecimento e de justiça para com os descendentes dos escravizados. A abolição formal não foi acompanhada por medidas eficazes de inclusão, equidade e reparação histórica para a população negra, deixando um legado de exclusão e discriminação que persiste até os dias de hoje.

O Sesc Santo André, em consonância com essa compreensão, elaborou uma programação especial para o mês de maio, baseada na importância da luta antirracista e na reflexão sobre a história e as consequências da abolição da escravatura sem propostas para estabelecer condições de inserção digna na sociedade, fato que não assegurou oportunidades reais e justas para os negros no Brasil.

Serão diversas atividades que buscam promover o conhecimento, enaltecer e fomentar a valorização da cultura afro-brasileira, trazendo ao foco o debate sobre questões sociorraciais.

Os Encontros Afroinspirados, que serão realizados dias 11 e 25, contam com oficinas organizadas em parceria com a Afroescola, que visam resgatar e celebrar a cultura de origem afro por meio da música, moda e natureza. O destaque da programação fica por conta do evento AQuilombando - Juntos dá Samba, dia 15, que reúne uma feira, bate-papo e uma roda de samba, promovendo o reconhecimento do samba como patrimônio cultural único no Brasil e ressaltando sua conexão com as raízes africanas.

Para os amantes das artes circenses, o espetáculo Eranko, dia 18, apresentado pelo Circo de Ébanos, combina elementos do circo contemporâneo com a cultura afro-brasileira, proporcionando uma experiência que une arte e entretenimento. O monólogo E Vocês, Quem São?, com atuação e direção de Samuel de Assis, fica em cartaz do dia 10 de maio a 1º de junho, e propõe uma reflexão sobre a realidade vivida pelas pessoas negras no Brasil, abordando questões como racismo, gênero e classe.

Algumas destas atividades fazem parte do Festival Sesc Culturas Negras que, estreando em 2024, busca promover, valorizar e difundir a cultura Afrodiaspórica. Com foco na potencialidade e celebração, destaca as interseções entre passado, presente e futuro, evidenciando a ancestralidade negra e suas múltiplas possibilidades. A programação diversificada inclui apresentações, debates e atividades participativas, a fim de amplificar vozes e promover o entendimento das questões raciais e sociais que ainda permeiam nossa sociedade. A programação completa do mês de maio do Sesc Santo André pode ser consultada pelo Portal Sesc SP.

A unidade Sesc em Santo André está localizada na Rua Tamarutaca, 302, na Vila Guiomar.