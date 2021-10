Cemitérios da região retomam missas no Dia dos Finados

Arthur Gandini

Especial para o Diário



30/10/2021 | 00:00



Cemitérios do Grande ABC vão retomar as missas para o Dia dos Finados, comemorado na terça-feira. No ano passado, as celebrações ocorreram apenas nos cemitérios Cristo Redentor e Nossa Senhora do Carmo, em Santo André, e no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Em meio à melhora da pandemia, as celebrações voltam a ocorrem nos cemitérios de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá. São Bernardo terá celebração somente no Carminha e os equipamentos de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não contarão com missa .

Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo da Diocese de Santo André, responsável por todas as igrejas da região, irá presidir duas das celebrações. Serão as missas no Cemitério das Lágrimas, em São Caetano, às 10h; e no Cemitério Municipal de Diadema, às 15h.

“Minha expectativa é que todos os que procurarem encontrarão na programação de nossa Igreja um momento para orar e sentir conforto, recordando seus falecidos”, afirmou o bispo ao Diário.

Em 29 de setembro, decreto diocesano autorizou a retomada das celebrações presenciais e das atividades em todas as 106 paróquias e 257 comunidades católicas do Grande ABC. As missas por toda a região, o que inclui as celebrações do Dia dos Finados, contam ainda com protocolos sanitários de prevenção à disseminação do coronavírus.

FESTA DO IMIGRANTE

Acontece hoje e amanhã outros eventos religiosos na região. O Centro de Apoio ao Migrante, mantido pela Congregação dos Scalabrinianos da Igreja Católica, realiza uma feira beneficiente de comidas típicas de imigrantes. A festa será das 10h às 20h, em frente à Igreja Matriz de Santo André, na Praça Presidente Vargas, 1, na Vila Assunção. Haverá barracas com comidas típicas do Haiti, Venezuela e Portugal, além de empadinhas, pastéis, bolos, doces, cervejas artesanais da Cervejaria Madalena e vinhos italianos. Também estarão à venda artesanatos. A barraca das empadinhas na feira irá contar com a participação do Vicariato Episcopal para a Caridade Social da Diocese de Santo André.

O objetivo da feira é auxiliar financeiramente os imigrantes que vivem na região, além de arrecadar fundos para a construção de um consultório odontológico e de uma webrádio na sede do centro, no bairro Utinga. Já a renda da barraca das empadinhas será revertida para o Vicariato Episcopal, que atende cerca de 6.000 famílias de todas as sete cidades da região.

<EM>Doações de alimentos e produtos de higiene para o centro de apoio podem ser realizadas na sua sede, localizada na Rua Montevidéu, 71, no bairro Utinga. Outra opção é deixar os itens na Igreja Matriz. Já doações financeiras podem ser feitas por Pix por meio da chave 57.591.349/0010-53.