Obituário - 30 de outubro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



30/10/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Celina Maria da Silva, 91. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eunice Firmino Reis, 91. Natural de Entre Rios de Minas. Residia no Jardim Santa Terezinha, em Santo André. Dia 26, em Santo André. Cemitério Campo Grande, em São Paulo, Capital.

Luiza Bernardes Martarello, 90. Natural de Andradas (Minas Gerais). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 26. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Manoel da Conceição, 88. Natural de Conceição do Almeida (Bahia). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisca Silva, 85. Natural de Guarantã (São Paulo). Residia na Vila Helena, em Santo André. Costureira. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elza Trevisan Pisoni, 84. Natural de Piracicaba (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Alves, 82. Natural de Boa Esperança do Sul (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nildo Peloso Clemente, 81. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 26. Crematório Unidas, de Piracicaba (São Paulo).

Maitê Barbosa Campos, 74. Natural de Guatapará (São Paulo) Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Valentino Pereira, 61. Natural de Osvaldo Cruz (São Paulo). Residia no Parque Marajoara II, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cícero Izidoro Alves, 57. Natural de Apucarana (Paraná). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Pedreiro. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mario Mercandalli, 50. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Autônomo. Dia 26. Memorial Phoenix.

Marcelo Silva de Oliveira, 42. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Helena, em Santo André. Autônomo. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO BERNARDO

Maria José da Silva, 91. Natural de Delfim Moreira (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 26. Vale dos Pinheirais.

Vitoria Alves Yamamoto, 86. Natural de Tietê (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério da Paulicéia.

Maria Galante da Silva, 85. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Maria Pedro Câmara, 85. Natural de Piranga (Minas Gerais). Residia no bairro Sacomã, em São Paulo, Capital. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Elizabette Rosa Trager, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Elvira Helena Turchiari, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Maria José dos Santos, 74. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Isabel Ferrandini Costa, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério da Paulicéia.

Carmem Jurado dos Santos, 67. Natural da Espanha. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Geraldo Lucena, 66. Natural de Milagres (Ceará). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Fátima Verginia Costa dos Santos, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

José Esmeraldo dos Santos, 65. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Jardim Via Anchieta, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

José Trevitalli, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Sonia Marina Jacob Munhoz, 60. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Maria Benedita Santos Souza, 57. Natural de Viana (Maranhão). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Cristiane Santos Perilo Silva, 47. Natural de Salvador (Bahia). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Leda Leite Mendonça de Souza, 89. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Venancia Oliveira Leite, 86. Natural de Juruaia (Minas Gerais). Residia no Jardim São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sueli de Araujo Jacob, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Manoel Marinho da Silva, 87. Natural de Anadia (Alagoas). Residia no Jardim Bela Vista, em Diadema. Dia 26. Jardim da Colina.

Gerson Pires da Luz, 64. Natural de Iguaí (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Marcos Henrique dos Santos, 42. Natural de Diadema. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Lucas Gabriel Ribeiro David, 9. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Francisca Maria de Jesus Nascimento, 75. Natural de Barro (Ceará). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 26, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Acioli Pereira dos Anjos, 93. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.