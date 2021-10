Obituário - 26 de outubro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



26/10/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

José Severiano da Silva, 96. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André, Dia 22. Crematório Santa Catarina, em Jandira (São Paulo).

Laurica Gomes Batista, 93. Natural de Anápolis (Goiás). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes de Oliveira, 93. Natural de São Sebastião do Paraíso (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Doracy Recchia Felippe, 92. Natural de Itapira (São Paulo). Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



José Guimarães, 88. Natural de Aquidabã (Sergipe). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Vicente de Freitas Filho, 81. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Elba, em São Paulo, Capital. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Carma Rodrigues Faria, 79. Natural de Itirapuã (São Paulo). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Marina Moreira Preto, 77. Natural de Cambé (Paraná). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Belaide Fernandes da Silva, 74. Natural de Maceió (Alagoas). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gracia Pedrete, 72. Natural de Paulo de Faria (São Paulo). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 22. Jardim da Colina.

Flodernice Gomes, 60. Natural de Teófilo Otoni (Minas Gerais). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 22, em Santo André. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

Edimar da Silva Ruiz, 45. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Metalúrgico. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Carla Ramalho de Campos, 44. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Antonio Rodrigues, 48. Natural de São Caetano. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Ajudante geral. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Josefina Gaspar Machado, 85. Natural de Altair (São Paulo). Residia no bairro Sapopemba, em São Paulo, Capital. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Amaro Meireles, 82. Natural de Santa Rita (Paraíba). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

José Carlos Pinheiro, 72. Natural de Mococa (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

José Matias Pereira, 68. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Angélica da Silva Tomás, 42. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Limpão, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Francisca Tavares de Oliveira Correa, 40. Natura de Cachoeira dos Índios (Paraíba). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

João Álvaro Balilla, 69. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Autônomo. Dia 22, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Evrly Luengo Gallo de Assis, 66. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 20. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Artur Gustavo Barbieri, 52. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 20. Cemitério das Lágrimas.

Daniela Paula de Andrade, 39. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 22. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Clotilde Groba, 92. Natural de Dourado (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 21. Jardim da Colina.

Therezinha da Silva, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria da Conceição Anastácio, 88. Natural de Piranga (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 22. Cemitério da Paulicéia.

Gerson Rosendo da Silva, 79. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia na Vila Ida, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Osvaldo Pereira da Silva, 78. Natural de Vera Cruz (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

Sebastiana Costa dos Anjos, 77. Natural de Mucugê (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 21. Memorial Planalto.

Otavio Celestino de Souza, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Sebastião Tavares Dias, 67. Natural de Coluna (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 22. Vale da Paz.

Antonio de Lima, 64. Natural de Rebouças (Paraná). Residia no bairro Eldorado. Dia 22. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Fátima Aparecida do Carmo Peixoto Mendes, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 21. Vale da Paz.

Edleuza Maria de Oliveira, 57. Natural de Serra Talhada (Pernambuco). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Lenivaldo Gomes Cordeiro, 55. Natural de Itambé (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Francisco Inácio, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Adonilda Santos de Souza, 51. Natural de Inhambupe (Bahia). Residia no Jardim campanário, em Diadema. Dia 22. Cemitério Baixa Grande, em Inhambupe (Bahia).

Marcelo Alves de Minas, 43. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 21, em São Paulo, Capital. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Sidnei Goulart do Nascimento, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 22, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.

Sueli Rosa da Silva, 61. Natural de Queiróz (São Paulo). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Vale dos Pinheirais.