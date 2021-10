Rico Melquiades e Tati Quebra Barraco discutem em A Fazenda; saiba o que rolou!

24/10/2021 | 18:10



Treta em A Fazenda!

Tudo começou quando Rico sobrou no sorteio da Prova do Fogo e decidiu descontar sua revolta em Tati Quebra Barraco. O peão saiu pedindo para que a colocassem na baia, alegando que a peoa não faz nada.

- Gente coloquem a Tati na baia se vocês ganharem, essa mulher não faz nada aqui. Vocês têm medo de botar a mulher na baia, têm medo de mandar ela lavar um prato, tem medo de a mulher fazer qualquer coisa aqui, botem ela na baia para ela acordar as cinco horas da manhã e tomar banho gelado.

Depois, o peão falou que se fosse para a baia hoje, puxaria Tati para ir com ele. E aí a discussão começou.

Tati não gostou nada do que Rico estava dizendo e começou discutir com ele. Rico falou que se fosse Fazendeiro, colocaria Tati para cuidar da vaca as cinco da manhã, e ela rebateu:

- Eu não ia fazer. E você que ia ter que se f****r. Punição. Não estou nem aí. Você acha que eu estou aí para o que você está falando? Vai falar, então vai escutar, amor.

E continuou, com Rico chamando-a de preguiçosa e come e dorme. Tati respondeu:

- Sou. Não estou nem aí. Amo. Olha quem fala. Aqui a hashtag é essa meu amor, todo mundo.

- Todo mundo nada, você é a chefe, disse Rico.

- Ai, obrigada, pelo menos a chefe, né?, respondeu Tati.

- Não lava um prato. Até a Solange que era preguiçosa agora lava uns pratos, faz um monte de coisa, continuou o peão.

E então, é possível ouvir Tati falando baixinho só para quem está perto ouvir:

- Agora eu não lavo meus pratos. Ai gente, que falta de argumento, né?

E aí, você está do lado de quem nessa confusão?