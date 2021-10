Tatá Werneck mostra Clara Maria vestida de Moana: Sou sua estagiária

24/10/2021 | 10:10



Tatá Werneck deu à luz sua primeira filha, fruto de seu relacionamento com Rafael Vitti, no dia 23 de outubro de 2019 e, desde então, ela e o papai não param de encantar seus seguidores com registros para lá de fofos da Clara Maria, que ganhou o apelido de Deusa na internet. Para comemorar o aniversário de dois anos de idade da pequena, a humorista fez uma baita festa temática e explodiu o termômetro da fofura ao mostrar a filha vestida de Moana.

Eu quero ser melhor para você. Mais saudável, mais coerente, mais madura, mais sabia, mais amiga. Eu só quero te fazer feliz. Tudo que precisar farei. Resumindo: sou sua estagiária. Te amo!, escreveu nas redes sociais.

O avô João Vitti, pai de Rafa, também se declarou: Clara clareou! Hoje é o dia dela, esse pinguinho de gente, sementinha da esperança e amorzinho especial da minha vida. Feliz aniversário, Cacá! Vovô Jão te ama e enquanto a vida me permitir, acompanharei teus passos e te estenderei minha mão para, juntos, desvendamos os jardins da harmonia e da felicidade!