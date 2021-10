Santo André retoma feira de adoção de animais após melhora da pandemia

Da Redação



23/10/2021 | 18:18



A prefeitura de Santo André retomou na manhã deste sábado (23) a feira de adoção de animais “Eu amo, eu adoto”, em meio à melhora da pandemia. A iniciativa ocorreu no Atrium Shopping, na Vila Homero Thon, e estava suspensa desde o início da crise sanitária.



A feira foi lançada em 2017 e, em meio à suspensão, interessados tinham a possibilidade de conhecer os animais disponíveis para adoção no site ou na sede da Gerência de Controle de Zoonoses, na Vila Valparaiso. Segundo a administração andreense, a iniciativa já trouxe um novo lar para mais de 1300 animais. Neste sábado, 11 dos 28 animais disponíveis ganharam uma família.



O metalúrgico Sérgio Souza, de 31 anos, foi uma das pessoas presentes na feira. Ela conta que ficou sabendo do evento pelas redes sociais e que se animou para ser tutor de um cão. “Meu filho sempre me pediu um cachorro, minha esposa ficou sabendo pelo Facebook e nós vamos fazer essa surpresa para ele”, comentou.



Garrafas e ração



Outro evento relacionado a animais de estimação nesse sábado foi o Moeda Pet, no Parque Central da cidade, no bairro Vila Assunção. Tratou-se da oitava edição em 2021 do programa da Prefeitura, que promove a troca de um quilo de garrafas PET pela mesma quantidade de ração para cães ou gatos. A iniciativa foi promovida por meio de um sistema drive-thru. A administração andreense afirma que foram arrecadadas hoje 6.440 garrafas e distribuídos 322 quilos de ração.



Ana Carolina Serra, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade da cidade, destacou que o evento demonstrou os benefícios da reciclagem. "É uma forma de auxiliar uma importante causa que é a causa animal. Fico muito feliz em acompanhar a aprovação da população que está cada dia mais consciente e engajada com as questões ambientais”, declarou.



Cada quilo de garrafas plásticas equivale a 20 garrafas de dois litros ou 26 de um litro. O material reciclável será remetido para as cooperativas localizadas no Aterro Municipal de Santo André e vendido, de modo que sejam beneficiadas as famílias cooperadas. O programa da Prefeitura conta com a parceria da farmácia de manipulação veterinária Farma Bichos e do Dr. Vet Hospital Veterinário.



A assistente administrativa Gisele Banzi, 51 anos, esteve presente e contou que costuma participar de todas as edições do evento. "Recolhemos as garrafas e depois a gente vem aqui com carreata para entregar. Revertemos em ração para os que precisam. Estamos todos lutando pela mesma causa”, afirmou.



Segundo a Prefeitura, em 2020, o programa distribuiu três toneladas de ração e arrecadou cerca de 73 mil garrafas. Em 2021, até o momento, foram entregues mais de duas toneladas de ração.