Alec Baldwin foi informado que a arma era segura antes do disparo

23/10/2021 | 13:10



A tragédia envolvendo Alec Baldwin aconteceu no dia 21 de outubro de 2021 e ganhou repercussão mundial. Durante as gravações do filme Rush, que aconteciam em Novo México, nos Estados Unidos, o ator disparou acidentalmente uma arma que estava sendo usada em cena e acabou atingindo o diretor Joel Souza, e a diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos de idade. De acordo com as informações presentes em um pedido de busca e apreensão, Alec recebeu a arma de um assistente de direção que o informou que era segura antes do disparo. Segundo o documento judicial, o diretor assistente Dave Halls não sabia da munição e confirmou gritando arma fria. Além do objeto levado para a polícia como prova, a roupa que Baldwin usava, suja de sangue, também foi levada para a delegacia.

O marido de Halyna prestou uma homenagem a esposa que faleceu no acidente fatal do