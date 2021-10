Motorista de ônibus atropela cachorro no Jardim Las Vegas e é demitido por justa causa

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



22/10/2021 | 22:08



A DICMA (Delegacia de Investigação de Infrações e Crimes contra o Meio Ambiente) de Santo André investiga o atropelamento de um cachorro por um ônibus da linha I04, administrada pelo Consórcio União Santo André, na manhã de quinta-feira, no Jardim Las Vegas. O animal, que se chamava João, estava deitado na rua quando foi atingido pelo coletivo. Apesar de ter sido levado para uma clínica, o cão não resistiu aos ferimentos e morreu. Imagens de câmeras de segurança mostram que o motorista não tentou desviar e não parou para prestar socorro. O profissional, que não teve o nome revelado, foi demitido por justa causa.

Gestor executivo do Consórcio União Santo André, Luiz Marcondes de Freitas Júnior, lamentou o ocorrido. “Tomamos a iniciativa de procurar a família para prestar toda a nossa solidariedade. Lamentável e não representa o perfil da nossa empresa. Repudiamos veementemente o ocorrido e, em razão disso, despedimos por justa causa o motorista que ocasionou o atropelamento”, declarou.

A vereadora Ana Veterinária (DEM) levou um ofício a DICMA de Santo André e pediu seriedade nas investigações. “Viemos entregar ofício para que seja investigado o atropelamento no Jardim Las Vegas, do cãozinho João. Muito triste a notícia do atropelamento, não permitimos isso na nossa cidade e queremos uma investigação mais apurada”, comentou a parlamentar em vídeo publicado nas redes sociais.

O delegado Gilmar Camargo Bessa registrou um boletim de ocorrência e iniciou investigação para apurar os fatos. “Muito triste o que aconteceu. Tivemos conhecimento por meio da vereadora, vamos registrar boletim de ocorrência, apurar os fatos, pegar a imagem e a partir dai instauraremos inquérito para verificar todas as circunstâncias. Importante dizer que a investigação começa agora. Temos que ver se houve intenção do motorista em atropelar o animal, vamos buscar testemunhas e se isso for comprovado ele será responsabilizado por isso”, comentou o delegado. De acordo com a lei federal 9605 de 1998, caso seja comprovado a intenção, o motorista pode ser condenado a prisão por dois a cinco ano, além do pagamento de multa.

O Diário tentou contato com os familiares do cachorro, mas não obteve retorno. Nas redes sociais, Erika Vanderlei Nogueira, filha da dona do cachorro, desabafou. “Foi um dia extremamente difícil. A cada dia gosto mais dos animais, pois mesmo sem saber falar, dizem muito com apenas um olhar, são seres abençoados por Deus. Enfim, hoje (quinta-feira), como de costume, o João - cachorro da minha mãe -, saiu para fazer suas necessidades de todos os dias pela manhã quando recebemos a notícia de que ele tinha sido atropelado. Achamos estranho porque ele não tinha o hábito de ficar no meio da rua, sempre na calçada. Meu irmão e minha mãe o socorreram, mas infelizmente o trauma foi fatal. Os vizinhos, indignados, nos mandaram as filmagens, que nos deixaram mais horrorizados com tamanha maldade do motorista do ônibus, que após as filmagens, para mim, é um assassino. Quem faz isso com um animalzinho, faz com uma criança, com unm idoso que muitas vezes têm dificuldade em caminhar.”