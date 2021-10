Internautas resgatam tuíte antigo de Alec Baldwin, que apaga foto após tragédia em set e é visto chorando; entenda

22/10/2021 | 13:10



Alec Baldwin se envolveu em um acidente no set de filmagens do longa Rust, resultando na morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins. A tragédia ganhou grande repercussão, e a equipe do ator parece ter decidido apagar uma imagem publicada por Alec em seu Instagram diante da repercussão da tragédia.

Na foto, postada horas antes do acidente, Alec surge caracterizado como seu personagem, com roupas surradas e sujas de poeira, enquanto ostenta uma mancha de sangue falso na camiseta. Enquanto isso, de acordo com o The Sun, Baldwin foi visto chorando e soluçando enquanto falava ao telefone depois de ser interrogado por policiais. Ao fim da ligação, o ator e produtor ainda encostou no meio fio e foi visto curvado, apoiando as mãos no joelho.

O veículo também afirma que nenhuma acusação foi feita até o momento, e que nenhuma queixa foi registrada. As investigações continuam e mais testemunhas devem ser ouvidas.

Os internautas, por sua vez, acabaram resgatando um tuíte feito pelo ator em 2017, quando ele comentou o caso de um policial que acabou atirando acidentalmente em um suspeito durante uma abordagem. Na legenda da publicação, ele escreveu:

Eu me pergunto como deve ser a sensação de matar alguém por engano?