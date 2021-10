A relação volta ao normal na Assembleia

Raphael Rocha



Durou pouco a convergência de opinião entre os deputados estaduais Luiz Fernando Teixeira (PT) e Carla Morando (PSDB), de São Bernardo. Se na segunda-feira os dois ingressaram com pedido de cassação do mandato do colega Frederico D''Ávila (PSL) por xingamentos a integrantes da Igreja Católica, a votação do polêmico projeto 26/2021, que mexe no regime de servidores do Estado, voltou a colocar os adversários em raias opostas. Carla, ex-líder do PSDB na Assembleia Legislativa, foi a favor do texto do governo de João Doria (PSDB). Luiz Fernando, contrário. Na bancada da região, consentiram com o projeto os deputados Márcio da Farmácia (Podemos-Diadema) e Thiago Auricchio (PL-São Caetano). Os contrários foram Teonílio Barba (PT-São Bernardo) e Coronel Nishikawa (PSL-São Bernardo).



BASTIDORES

Placar

A proposta, avalizada por 50 deputados – 29 foram contra – altera o regime de relação dos servidores com o governo do Estado. Institui bônus por produtividade, mexe nas regras de faltas abonadas e cria mecanismos de contratação de funcionários temporários em caso de greve. O governo aponta que o projeto vai modernizar a máquina pública. Para a oposição, precariza os vínculos com o Palácio dos Bandeirantes.

Apoio

Um dos vice-presidentes do PSDB estadual, Evandro Losacco anunciou apoio ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nas prévias do partido para definição do candidato a presidente na eleição do ano que vem. Ele listou oito motivos pelos quais apoia o tucano gaúcho, entre eles o trabalho de Leite no governo do Sul e no fato de ele ser a melhor via para confrontar a polarização entre Lula e Jair Bolsonaro.

Clima quente – 1

O clima na eleição à presidência da OAB em Santo André começou a esquentar. Com base em denúncia formulada por Leonardo Dominiqueli Pereira, candidato à subsecção andreense, a atual presidente da Ordem na cidade, Andréa Tartuce, que busca a reeleição, foi obrigada a retirar postagens com suas fotos nas redes sociais da OAB municipal.

Clima quente – 2

A decisão foi divulgada pela comissão eleitoral seccional e assinada pelo advogado Leandro Aguiar Piccino. Ele acatou denúncia de Dominiqueli, que apontou que Andréa lançava mão de prática de promoção pessoal ao, nos canais oficiais da OAB nas redes sociais (Instagram e Facebook), atrelar sua imagem à da Ordem.

Clima quente – 3

Em nota, Andréa Tartuce reconheceu ter recebido a notificação. “Prontamente acatou a diretriz da comissão eleitoral seccional da OAB, pois defende uma eleição pacífica, justa e legal. Tartuce reforça que o pedido de perda do registro da chapa OAB Forte e Independente foi negado. Com isso, a sua campanha continua e seguirá o caminho propositivo para garantir o bem-estar da advocacia”, citou.

Barrado – 1

A Câmara de Santo André rejeitou a concessão de título de cidadão benemérito para o apresentador Danilo Gentili, do programa humorístico The Noite, do SBT. A honraria foi proposta pelo vereador Márcio Colombo (PSDB), que lembrou da relação de Gentili com a cidade – nasceu em solo andreense. “Sua mãe ainda mora no Parque das Nações, sempre que pode o Danilo fala da cidade e visita o nosso município.”

Barrado – 2

Colombo reclamou da decisão da Câmara. “Não esperava. É praxe da casa, de anos já. Quando a gente reprova, é desonra ao homenageado. Isso não se faz. Ainda mais no caso do Danilo Gentili, tão famoso, tão rico, apresentador do maior talk show e que sempre que pode enaltece Santo André, fala de suas origens aqui. O Danilo Gentili merece o título.”