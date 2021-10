Após reviravoltas, Bil Araújo, Gui Araújo, Valentina Francavilla e Lary Bottino estão na Roça em A Fazenda 13

20/10/2021 | 01:10



Nesta terça-feira, dia 19, foi formada mais uma Roça em A Fazenda 13, com direito a muitas surpresas!

Tiago Piquillo venceu a última Prova do Fogo e teve o direito de pegar as Chamas Vermelha e Amarela. Primeiro, leu as duas só para ele e decidiu ficar com a Chama Amarela. A outra Chama, Vermelha, foi dada de presente para o MC Gui.

Na votação, a primeira a falar foi a Fazendeira da semana, Dayane Mello. Ela indicou Bil Araújo e justificou explicando problemas que os dois vêm tendo desde o início do jogo. Ela também lembrou que Bil já a indicou para a Roça duas vezes, então não seria coerente indicar outra pessoa.

Bil respondeu que já esperava a indicação e que acha a peoa bem forte em provas, além de ter concordado que a guerra dos dois é bem declarada.

- É uma pessoa que eu vou sempre estar vetando nas provas, sem sombra de dúvidas.

Nos votos da casa, Rico foi o mais votado da noite. O peão disse que já estava esperando todos os votos que recebeu, e que já imaginava fazer parte dessa Roça desde a última vez que ele foi Fazendeiro.

Votações encerradas, e foi hora de abrir a Chama Vermelha. Nela havia os dizeres: O dono deste poder pode anular os votos de cinco peões.

MC Gui anulou os votos da Lary Bottino, que havia votado na Aline, seguido de Dynho, Marina e Bil, que haviam os três votado no Rico. Com isso, Rico, que era o mais votado da noite foi salvo e o enviado à Roça foi Gui Araújo!

Por essa ninguém esperava, né?

Gui Araújo decidiu ser coerente com seu voto da semana e puxou Valentina para o banco com ele.

O jogo Resta Um decidiu o último peão enviado à Roça, que foi a Lary. Por ser a última, ela teve a chance de mandar alguém direto para a berlinda, sem direito de participar da Prova do Fazendeiro. A peoa indicou a Valentina, que achou a decisão coerente com o jogo, afinal, Lary é muito amiga de Bil e Gui.

Mas a noite não acabou por aí! Feito tudo isso, foi a hora de abrir a Chama Amarela do Tiago. Nela, os dizeres: O dono deste poder vai ganhar 10 mil reais, mas a sede irá ficar 48 horas sem tomar café. Apesar do desafio, todos os peões prontamente disseram para ele aceitar o poder, e assim foi feito!

Quem diria que essa seria a formação da semana, hein?