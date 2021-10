Paço muda outra vez setor que garante gratuidade em ônibus

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



19/10/2021 | 00:01



A Prefeitura de Mauá voltou atrás e mudou novamente o local para a retirada de cartão de isenção tarifária de ônibus na cidade, serviço que garante gratuidade para pessoas com problemas de saúde. O Diário mostrou no fim de setembro que o departamento havia sido transferido para a Vila Vitória, em local de difícil acesso por meio de transporte público. Desde ontem o serviço já funciona no Centro de Formação de Professores Dr. Miguel Arraes. O acesso ao departamento se dá pelo Boulevard Cônego Belisário Elias de Souza.

Após publicação da reportagem, a Prefeitura decidiu manter o serviço no Centro da cidade, devido a dificuldade de acesso dos usuários ao antigo endereço escolhido pela administração municipal.

Ontem, quem foi até o novo espaço aprovou a mudança. Alessandra da Silva Gaudino foi ontem renovar o benefício do seu filho, Davi Lucca Gaudino, 6 anos. O garoto faz tratamento devido a uma doença neurológica e é autista. “O acesso aqui é mais fácil. A gente já sai do terminal e vem direto”, explicou a munícipe.

MUDANÇA



Inicialmente o serviço foi transferido da Rua Santa Helena, no Centro da cidade, para a Avenida Capitão João. Além da distância de três quilômetros, o ponto de ônibus mais próximo do endereço ficava a 13 minutos a pé. Na ocasião, por causa da mudança de prédio, o atendimento foi suspenso por 12 dias e deixou de atender diariamente cerca de 50 pessoas. Os usuários que precisavam renovar ou solicitar o benefício ficaram sem o serviço – inclusive munícipes com dificuldades de mobilidade e de baixa renda.

QUEM TEM DIREITO?



Pessoas com deficiência física, sensorial, mental, soropositivos, pacientes renais crônicos e pessoas com câncer podem solicitar o benefício. Para isso é necessário comprovar a condição por meio de laudos médicos. Também é possível conseguir a isenção para o acompanhante, mas apenas aos pacientes cujo auxílio para locomoção seja imprescindível. O atendimento ao público funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.