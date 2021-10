Tadeu Schmidt anuncia data de sua despedida do Fantástico

18/10/2021 | 15:10



Tadeu Schmidt já está entrando no clima de despedida! Como você viu no ESTRELANDO, o apresentador vai deixar o Fantástico depois de 14 anos para comandar a próxima edição do Big Brother Brasil e nesta segunda-feira, dia 18, ele revelou por meio do Instagram qual vai ser o seu último dia no Show da Vida.

Que a semana que começa hoje seja melhor do que a semana que terminou ontem! Percebi que só tenho mais 4 domingos pra falar isso?A data está definida: dia 14 de novembro, eu me despeço do Fantástico. Vou aproveitar MUITO as próximas semanas! E que a jornada que começa no dia 15 seja ainda mais linda do que a jornada que se encerra no dia 14, escreveu.

Nos comentários os internautas desejaram boa sorte nessa nova etapa e parabenizaram Tadeu pela trajetória.

Vai deixar saudades no Fantástico, afirmou um perfil.

Todo sucesso do mundo pra você. Você merece!, disse uma admiradora.

O BBB 22 tem estreia prevista para o dia 24 de janeiro de 2022.