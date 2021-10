Equipe de Marina Ferrari desmente Erasmo Viana após peão dizer que influenciadora dava mole para ele

18/10/2021 | 09:10



Equipe de Marina Ferrari desmentiu falas de Erasmo Viana no último domingo, dia 17 - tudo começou quando o influenciador falou para Rico Melquiades, durante uma conversa, que Marina dava mole para ele fora de A Fazenda 13, enquanto ele ainda estava com a ex-peoa Érika Schneider.

Com a repercussão do diálogo, a assessoria de Marina resolveu se pronunciar, através das redes sociais, e expor conversas de Marina e Erasmo - a equipe afirma que, na verdade, era o rapaz que dava as investidas na jornalista. Eita!

Às vezes as pessoas têm o costume de falar o que querem na versão que querem e esquecem que existem provas da verdade. Sobre o ocorrido de agora há pouco, temos os prints aqui guardados mostrando a verdade do assunto, começou a equipe.

Prezando somente pela imagem da Marina, viemos esclarecer com provas o que realmente aconteceu. Como podem ver, quem dava as investidas, na verdade, era ele ? que não foi correspondido. Não gostamos de ficar postando coisas que divergem da positividade da Marina.

Mas em casos assim são necessários, pois era uma mentira sobre ela. Mas agora vamos voltar a focar na rotininha dela e nas coisas boas que ela faz no dia a dia, finalizou.