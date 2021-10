Grande ABC tem 898 vagas, sendo 200 delas no Carrefour

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



17/10/2021 | 17:29



O Grande ABC inicia a semana com a oferta de 898 vagas de emprego. Desse total, 200 serão disponibilizadas pela rede de supermercados Carrefour – as oportunidades serão preenchidas até o fim do ano.



Entre as vagas anunciadas pelas prefeituras, a maioria das funções está concentrada em São Caetano, que dispõe de 310 vagas. O portal do emprego (jobs.recrutei.com.br/portaldoemprego) dispõe de oportunidades para auxiliar de cozinha; servente de obras; pedreiro; auxiliar de produção; jardineiro; mecânico de motores elétricos e bombas elétricas.



Santo André divulgou a disponibilização de 72 vagas: 30 para vendedor porta a porta; 24 auxiliar de limpeza; cinco para servente de pedreiro; costureira de máquina reta (duas); colocador de cartazes (duas); pedreiro (cinco). As duas unidades do CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) andreense ficam localizadas na Avenida Artur de Queirós, 720, Bairro Casa Branca, e na Rua Sigma, 300, Vila Mazzei.



A Prefeitura de Diadema informou que o município oferece 61 vagas de emprego, entre elas: cinco para marceneiro; dez para técnico de enfermagem (com Coren ativo); quatro para auxiliar de limpeza e conservação, experiência em condomínio; duas para ajudante de montagem de paineis elétricos. Também há 57 vagas para PCDs (trainee e operador de televendas, 20 vagas cada; seis para especialista de atendimento em libras (app, internet banking). O quadro de oportunidades completo, bem como as exigências, podem ser consultados no site emprega.diadema.sp.gov.br.



Já o Carrefour anunciou que contratará 200 novos funcionários no Grande ABC até dezembro. As oportunidades são direcionadas para diversos cargos e estão distribuídas para atuar nas unidades da rede no estado. Todas as etapas do processo seletivo acontecem de forma online. Para se candidatar, as pessoas interessadas devem acessar o site de carreiras da companhia e checar quais são os requisitos de cada vaga: carrefour.99jobs.com.