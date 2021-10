ONG LGBTQIA+ não consegue alugar imóvel em São Bernardo

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



16/10/2021 | 00:01



A ONG Casa Neon Cunha, voltada para a população LGBTQIA+, não está conseguindo alugar um imóvel no Centro de São Bernardo. Em três meses de procura, a instituição recebeu 18 negativas de proprietários, corretores e imobiliárias, mesmo atendendo a todos os requisitos solicitados, como fiador de aluguel e depósito caução, além de oferecer o adiantamento do aluguel por 12 meses. A ONG, que conseguiu o dinheiro por meio de doações, deseja abrir espaço físico para abrigar pessoas LGBTQIA+ em situação de rua e que vivem em extrema vulnerabilidade.

Para o fundador da instituição, Paulo Araújo, 31 anos, a locação dos imóveis não ocorreu por conta da população que será atendida no espaço. “As negociações acontecem normalmente até o momento que informamos qual será a finalidade do imóvel. A justificativa é sempre a mesma, eles alegam que o bairro é familiar, que o imóvel poderá ser degradado ou que precisam zelar pela paz da vizinhança”, informa o fundador.

A equipe de reportagem do Diário apurou com duas imobiliárias que haviam recusado os imóveis para a ONG, se os espaços estariam disponíveis para outra finalidade. Os intermediários informaram que as casas comerciais, localizadas no Centro, estão disponíveis. A liberação ocorreu após a equipe fornecer as mesmas descrições da instituição, porém, ao invés de pessoas LGBTQIA+ a reportagem informou que a casa iria hospedar universitárias.

A ONG continua em busca de um imóvel para viabilizar o projeto social.