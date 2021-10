Irmã de Neymar comemora goleada do Brasil e manda suposta indireta para Galvão Bueno

15/10/2021 | 09:10



A vida pessoal e a carreira de NeymarJr. sempre girou em torno de polêmicas e, com sua família, a situação não é diferente! Rafaella, irmã do jogador, por exemplo, nunca deixa barato quando acha que algum familiar está sendo atacado.

Após a goleada do Brasil no Uruguai, durante o jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo da última quinta-feira, dia14, a jovem usou as redes sociais para supostamente alfinetar Galvão Bueno.

Caso você não se lembre, o narrador se envolveu em polêmica após ter um áudio vazado em uma das transmissões do jogo do Brasil, a questão é que bem na hora ele acaba chamando alguém de idiota. Não ficou claro se o termo foi usado para se referir a Neymar, mas Rafaella acabou tomando as dores do irmão.

- Gol do irmão, check. UFC check também, porque apanhou bastante. Os uruguaios reclamaram, mas teve gol, check. Teve microfone desligado check também, mas tudo bem, disse a influenciadora.

Eita!