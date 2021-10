Larissa Manoela diz que está solteira e dispara: - Estou muito bem sozinha

14/10/2021 | 10:10



Larissa Manoela abriu o jogo e revelou que está solteira! Ao abrir a famosa caixinha de perguntas no Instagram, a atriz confirmou aos seus seguidores que está muito bem sozinha e que não está planejando entrar em um novo relacionamento.

- No momento ficar solteira está sendo minha primeira opção.

Questionada se sentia saudade de algum ex, ela disse:

- Lembro que uma pequena atriz mirim, quando tinha por volta de seus 14 anos, disse que se ex fosse bom Deus não mandava amar o próximo e eu continuo levando em consideração os conselhos dela, por mais que, no meio do caminho, a gente tenha tido alguns imprevistos.