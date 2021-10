Em A Fazenda 13, Dayane Mello se livrou da Roça e é a nova Fazendeira da semana!

14/10/2021 | 01:10



Nesta quarta-feira, dia 13, rolou mais uma Prova do Fazendeiro em A Fazenda 13!

Na noite anterior teve formação de Roça, na qual os indicados foram Gui Araújo, Aline Mineiro, Victor Pecoraro e Dayane Mello.

Gui Araújo foi vetado por Day de participar da Prova do Fazendeiro e com isso, está direto na Roça. Quando perguntado por Adriane Galisteu o que achou da decisão de Day, ele disse que já era algo esperado, principalmente porque nas duas vezes que ele participou da prova anteriormente, ele venceu.

A prova foi dividida em duas etapas.

A primeira exigiu agilidade dos roceiros. Eles precisavam encontrar produtos em uma piscina de bolinhas para preencher um painel e o mais rápido a finalizar ganharia mais pontos para a segunda etapa.

Aline foi a primeira a completar seu painel e levou 100 pontos. Em seguida, quem finalizou foi Day, que levou 75 pontos. E por fim, Victor, levando 50 pontos.

A segunda etapa teve quatro rodadas. Nelas, os peões, por ordem de vitória da etapa anterior, precisavam escolher dois números em um telão e puxar alavancas para que fosse revelado o que os números escondiam. O primeiro número resultaria em pontos para o próprio peão, e o segundo, o peão precisaria dar de presente para um dos outros competidores.

No fim, Aline acabou dando todos os pontos tirados na segunda etapa para Day, e Victor fez o mesmo, com exceção da última etapa, na qual ele já havia concluído que Day ganharia e deu os últimos pontos para Aline.

- Para ela não poder dizer que eu nunca dei nada à ela, disse ele.

Isso acabou fazendo Day ficar com uma pontuação bem alta! Como se não bastasse, ela ainda deu a sorte de tirar números com pontuações boas para si mesma.

Day com 7.775 pontos, Aline com 6.050 pontos e Victor, 2.700 pontos.

Por isso, a pessoa que está salva da Roça e é a nova Fazendeira da semana é Dayane Mello!

Na volta para a sede, a maioria dos peões se mostrou decepcionado com a vitória da peoa, a maioria dos homens foi conversar com Victor para entender o que aconteceu, enquanto Day comemorava com Rico e suas amigas.

Foi aí que Victor explicou que entregou seus pontos para Day porque quer ir à Roça com Aline.

E aí, curtiu o resultado?