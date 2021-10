Fila de cirurgias eletivas atinge 7.132 pessoas em três cidades

Daniel Tossato



14/10/2021 | 05:23



O Grande ABC tem 7.132 moradores que aguardam na fila para realizar cirurgias eletivas, ou seja, procedimentos que não são de emergência. Os números fazem parte de levantamento realizado pelo Diário junto das prefeituras de Santo André, São Caetano e Diadema, as únicas que informaram a quantidade de pacientes na fila.

Santo André informou que aproximadamente 4.000 pessoas aguardam pelas cirurgias eletivas na cidade e que a pandemia impactou no andamento das operações. Desde agosto deste ano, o município instaurou espécie de força-tarefa quando começou a liberar, de forma gradativa, procedimentos em horário estendido durante a semana e aos fins de semana. Exames pré-operatórios também passaram a ser agendados.

“As cirurgias eletivas, que estavam suspensas durante a pandemia, estão sendo agendadas conforme o tempo de espera, respeitando a gravidade da patologia. Além disso, outras pessoas entraram na fila durante a pandemia”, alegou o Executivo andreense. A expectativa da administração é de que as pessoas que aguardam cirurgias geral e plástica, a maior quantidade represada, sejam atendidas até dezembro.

Já a Prefeitura de São Caetano informou que há fila de 2.112 pacientes que aguardam agendamento de cirurgia eletiva, sendo intervenções plásticas e vasculares os principais tipos. A administração informou que criou o Programa Saúde em Dia, com objetivo de retomar serviços no município e diminuir a demanda represada de exames diagnósticos, consultas e cirurgias. “Apesar de a pandemia ter impactado para que houvesse a priorização dos casos de maior urgência e redução dos fluxos de produção das cirurgias eletivas, seguindo os protocolos sanitários estabelecidos em 2020 e início de 2021, a fila apresentada é relativamente pequena”, sustentou o Palácio da Cerâmica.

Diadema informou que há 1.020 procedimentos na fila de cirurgia eletiva no Quarteirão da Saúde. A maioria delas é de intervenções oftalmológicas, ginecológicas, urológicas e pequenos procedimentos em dermatologia e cirurgias plásticas. A administração também alegou que o andamento da fila de operações foi impactada pela pandemia do novo coronavírus e que a retomada do atendimento no centro cirúrgico ambulatorial do Quarteirão da Saúde vão dar vazão aos procedimentos.

São Bernardo confirmou que há fila de cirurgias eletivas na cidade e que elas também não foram atendidas devido a crise sanitária. O município, entretanto, alegou que estas intervenções cirúrgicas estão sendo reagendadas, sem especificar a quantidade. “Os pacientes estão sendo convocados mediante os critérios de tempo de espera pelo procedimento, gravidade clínica do caso e diagnósticos de maior prevalência”, informou.

Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não informaram os dados até o fechamento desta edição.