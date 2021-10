Luisa Mell destitui advogado que pediu prisão de ex-marido, diz colunista

13/10/2021 | 10:11



Luisa Mell destituiu o advogado que fazia sua defesa no processo contra o ex-marido, o empresário Gilberto Zaborowsky. Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, a ativista teria ficado incomodada após o profissional entrar com um pedido de prisão preventiva contra o acusado sem notificá-la.

- Ele é pai do meu filho, teria explicado Mell.

Relembre o caso

Luisa e Gilberto iniciaram o processo de separação há quatro meses, logo após a ativista ter sido submetida a uma cirurgia plástica sem consentimento.

Mell acusa o ex-marido de ter passado por cima de suas vontades e autorizado o procedimento diretamente com o médico.

Em outra ocasião, o advogado da ativista teria dito que a situação seria pior que estupro. Procurado pelo colunista, o profissional disse que ainda não havia sido notificado da demissão.

- Eu ainda não fui comunicado, mas não vejo nenhum problema. Isso é direito dela.