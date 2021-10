William Shatner, o Capitão Kirk de Jornada nas Estrelas, viaja ao espaço nesta quarta-feira: Um milagre

13/10/2021 | 10:10



O espaço, a fronteira final? William Shatner certamente se lembrará da conhecida abertura dos filmes de Star Trek - Jornada nas Estrelas na manhã desta quarta-feira, dia 13. Isso porque o ator, que interpretou o famoso Capitão James Kirk, se tornará o homem mais velho a viajar para o espaço, a bordo de uma aeronave da Blue Origin, empresa de turismo espacial do bilionário Jeff Bezos.

De acordo com a BBC, o lançamento da viagem - que irá durar cerca de 11 minutos e contará com quatro minutos de gravidade zero - ocorrerá às 10h30 da manhã no horário de Brasília. A decolagem do foguete New Shepard ocorrerá no Oeste do Texas, e o eterno Capitão Kirk subirá mais de 100 km antes que a cápsula de passageiros se separe de seu propulsor.

Aos 90 anos de idade, Shatner é um dos quatro tripulantes da missão chamada NS-18, que será transmitida ao vivo através das plataformas digitais da Blue Origin, de modo que os fãs do seriado intergaláctico poderão acompanhar a aventura de James Kirk do começo ao fim. Na ocasião em que foi anunciada a presença do ator na viagem, o próprio William admitiu empolgação:

Já faz muito tempo que ouço falar do espaço. Agora estou aproveitando a oportunidade para ver com meus próprios olhos. Um milagre.

Certamente será um momento memorável para ele, não é mesmo?