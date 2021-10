Anitta curte festa de aniversário de Cardi B em Los Angeles

13/10/2021 | 09:10



A passagem de Anitta pelos Estados Unidos continua rendendo! Na noite da última segunda-feira, dia 11, a cantora brasileira esteve presente na comemoração do 29º aniversário de Cardi B, com quem já fez uma parceria musical - Me Gusta, de 2020.

A funkeira foi fotografada chegando na festa ao lado do empresário CJ Cook e de Jonah Marais, cantor do grupo Why Don't We. Durante a madrugada, ela também posou ao lado da modelo Winnie Harlow, que registrou o momento nas redes sociais.

Para o look da noite, Anitta entrou no tema da festa - bailes caribenhos - e chegou usando um top verde neon e uma calça azul transparente, deixando a calcinha parcialmente à mostra.

Aniversário de Cardi B

Além das comemorações, Cardi B ainda ganhou um presente milionário do marido, Offset - uma mansão com vista para o mar. A propriedade conta com seis quartos, sete banheiros, piscina infinita e um estúdio.

Nas redes sociais, ela compartilhou um tour pela casa e agradeceu o amado.

Por um minuto agora tenho dito a Set que realmente quero investir em imóveis para aluguel de curta duração na República Democrática do Congo e em outros países do Caribe (já que as pessoas passam o ano inteiro nessas localidades), mas senti que ele não queria concordar comigo e preferir colocar dinheiro em outros investimentos. Bem, eu estava errada. Eu simplesmente não consigo acreditar nisso! Isso foi tão incrível para mim. Por um lado, estou tão feliz que você estava realmente me ouvindo e não apenas sorrindo e balançando a cabeça para que eu pudesse parar de falar com você sobre isso Você e meu pai são os homens mais importantes da minha vida e fico muito feliz que vocês sejam próximos e tenham seu próprio vínculo e relacionamento. Eu te amo tanto e mal posso esperar que essa ressaca passe para que eu possa mostrar o meu total agradecimento.