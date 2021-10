CPI da Alemanha tem alta anual de 4,1% em setembro, como previsto

13/10/2021 | 07:32



O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha subiu 4,1% em setembro na comparação com o mesmo mês de 2020, de acordo com a leitura final do indicador divulgada nesta quarta-feira, 13, pela Destatis, a agência oficial de estatísticas do país. O número veio em linha com a leitura preliminar e também com o esperado por analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

A inflação registrada em setembro foi a mais alta desde dezembro de 1993, de acordo com a Destatis. O número foi puxado pelos preços de energia, que subiram 14,3% em relação a setembro de 2020, sob influência dos saltos de preço do óleo de aquecimento (+76,5%) e dos combustíveis (+28,4%). Os preços do gás natural subiram 5,7%, em meio à crise de abastecimento do insumo na Europa.

Em base mensal, o CPI ficou estável, também em linha com o que esperavam os analistas, e confirmando a leitura preliminar.