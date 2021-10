Obituário - 12 de outubro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/10/2021 | 15:15



Cacilda Malacicci Bonventti

(Palmital, SP, 29-3-1936 – São Paulo, 8-10-2021)

Dona Cacilda viveu 52 anos de sua vida em São Caetano. Chegou à cidade em 30 de julho de 1969. Residia no bairro Barcelona desde 1973. Agora, a partida, aos 85 anos. Foi cremada no Vale dos Pinheirais. Deixa os filhos Rodolfo, jornalista que atuou vários anos no Diário, e Sandra, e os netos Bruna, Giuliana, Rafaella e Rodrigo Bonventti.



SANTO ANDRÉ

Tereza Bonotto Gobatti, 94. Natural da Itália. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Dyonisio dos Santos, 89. Natural de Santo André. Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Angelina Alberto Panzarini, 88. Natural de Vargem (São Paulo). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Salomão Szulman, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro de Higienópolis, em São Paulo, Capital. Dia 8, em Santo André. Cemitério Israelita, no Butantã, em São Paulo.

Cassiano de Paiva, 86. Natural de Santo André. Residia no bairro Casa Branca, em Sant André. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Aparecida Zeferina da Silva, 83. Natural de Muzambinho (Minas Gerais). Residia na Vila Cardoso Franco, em São Paulo, Capital. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Maria Pia Josefina Ferreira dos Santos, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 8, em Santo André. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, Capital.

Maria Aparecida da Silva Lemes, 80. Natural da Borda da Mata (Minas Gerais). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Pensionista. Dia 8. Cemitério Municipal de Borda da Mata.

Jordelina Cristina de Campos, 78. Natural de Barão de Antonina (São Paulo). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Rosa Inês Garcia de Carvalho, 72. Natural de São Caetano. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 8. Memorial Planalto

Edneia dos Santos, 46. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Cuidadora. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Hilda Maria da Conceição, 101. Natural de São Fidelis (Rio de Janeiro). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Narciso Ciosani, 93. Natural de Santo André. Residia na Vila Belmiro, em Ribeirão Pires. Dia 7, em Ribeirão Pires. Cemitério de Vila Euclides.

Edianez Rosa Liotte, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Nelson Domingos Ozelin, 72. Natural de Vera Cruz (São Paulo). Residia na Vila Areião, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.



D I A D E M A

Paulo dos Santos Gama, 47. Natural de Patos (Paraíba). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Maria Rosa Pereira, 87. Natural de Estiva (Minas Gerais). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 6, em Ribeirão Pires. Cemitério Santa Lídia.

Geraldo Gomes da Silva, 62. Natural de Cambará (Paraná). Residia no Jardim Columbia, em Mauá. Dia 8, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



RIBEIRÃO PIRES

Maria Gomes Secco, 95. Natural de Bariri (São Paulo). Residia na Vila Nery, em Ribeirão Pires. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Macario Martins, 93. Natural do Estado do Rio de Janeiro. Residia no bairro Mogi Moderno, em Mogi das Cruzes (São Paulo). Dia 2, em Ribeirão Pires. Cemitério da Saudade, em Mogi das Cruzes.

Durvalina Batisteti Goldoni, 92. Natural de Dobrada (São Paulo). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Maria Aparecida de Lima, 89. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.

Azarias Batista de Moura, 79. Natural de Angelim (Pernambuco). Residia na Vila Monteiro, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

João Pinheiro de Aguiar, 75. Natural de Quatá (São Paulo). Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.

Cícera Martins dos Santos, 71. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Maria Isabel Vasconcelos da Hora, 67. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim São Luiz, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.

Osvaldo Cândido de Oliveira, 63. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.

Geraldo Domingos Ribeiro, 58. Natural de Iacanga (São Paulo). Residia no bairro Itrapoã, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Hélio Ribeiro, 55. Natural de Rinópolis (São Paulo). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.

Angela Maria do Nascimento, 54. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 7. Vale dos Pinheirais.

Rogério Gonçalves de Souza, 43. Natural de Santo André. Residia no Parque do Governador, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Juliano Santos Nunes, 40. Natural de Santo André. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Idalina Maria da Conceição, 87. Natural de Atibaia (São Paulo). Residia no Parque Indaiá, em Rio Grande da Serra. Dia 6, em Ribeirão Pires. Cemitério São Sebastião.