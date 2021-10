Após João Guilherme revelar amizade colorida com Duda Reis, modelo descarta chances de namoro: Não está nos planos

12/10/2021 | 12:10



Não foi dessa vez, João Guilherme! Logo depois que o ator participou do canal de Matheus Mazzafera e confessou ter uma amizade colorida com Duda Reis, a modelo usou as redes sociais para avisar que não pretende namorar tão cedo. Na última segunda-feira, dia 11, Duda conversou com os seguidores, e disse:

Sendo bem honesta, no momento não [pretende namorar]. Óbvio que não podemos controlar tudo, mas definitivamente não está nos meus planos agora e nem tão cedo.

Recentemente, os dois foram flagrados juntinhos em uma balada, o que só aumentou os romances de um possível affair. Além disso, não faz muito tempo que a modelo terminou o namoro com o empresário Bruno Rudge e teve um noivado polêmico com Nego do Borel.