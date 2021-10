Angélica fala sobre estado de saúde do pai após AVC: Momentos de angústia

12/10/2021 | 11:10



Angélica está passando por momentos tensos após o pai, Francisco Ksyvicks, de 81 anos de idade, sofrer um AVC! Na última segunda-feira, dia 11, a apresentadora usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde do patriarca, que está hospitalizado, e aproveitou para agradecer o carinho dos fãs.

Desde sábado estamos vivendo momentos de angústia com a saúde do meu pai que sofreu um AVC, porém temos fé em cada pequeno gesto? Eu agradeço por toda energia positiva para o meu amado pai, por todas as orações que estão fazendo toda diferença em nossas vidas e minimizando o sofrimento? Eu acredito! Ele está lutando e vai vencer!, escreveu.