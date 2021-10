Campeão e vice da NBA, Bucks e Suns vencem na pré-temporada

11/10/2021 | 08:51



Os atuais campeão e vice-campeão da NBA entraram em quadra na madrugada desta segunda-feira, pela pré-temporada, e não decepcionaram. O Milwaukee Bucks superou o Oklahoma City Thunder, na estreia do ídolo Giannis Antetokounmpo, enquanto o Phoenix Suns arrasou o Los Angeles Lakers.

Após liderar os Bucks na conquista do título da NBA na temporada passada, Antetokounmpo voltou à quadra nesta segunda. Com uma atuação discreta, o grego anotou oito pontos em 17 minutos em seu retorno gradual ao time. O cuidado se deve à lesão sofrida no joelho esquerdo às vésperas das últimas finais, em que jogou quase no sacrifício e acabou sendo eleito o MVP, o melhor jogador, do confronto decisivo com os Suns.

Com Antetokounmpo em quadra, os Bucks venceram o Thunder por 130 a 110. Foi a primeira vitória dos atuais campeões em seus três jogos na pré-temporada. Antes, foram derroados pelo Brooklyn Nets e pelo Memphis Grizzlies.

Vice-campeões na temporada passada, os Suns também entraram em quadra pela terceira vez nesta pré-temporada. Mas já somaram a segunda vitória, novamente sobre os Lakers, pelo placar de 123 a 94. No jogo anterior, haviam vencido por 117 a 105. Chris Paul, referência da equipe, anotou 15 pontos, enquanto Landry Shamet marcou 13.

Pelos Lakers, foi a quarta derrota em quatro jogos. Novamente, a equipe jogou sem LeBron James. Anthony Davis foi o cestinha do time e da partida, com 19 pontos. Carmelo Anthony contribuiu com 17. Trevor Ariza também foi baixa nesta segunda-feira.

Já o Chicago Bulls segue em boa fase na pré-temporada. Na noite passada, conquistou a quarta vitória em quatro jogos. Desta vez, sobre o Cleveland Cavaliers por 102 a 101. DeMar DeRozan foi o grande destaque do duelo, com 23 pontos nos 30 minutos em que esteve em quadra.

Em outra partida do dia, o San Antonio Spurs também venceu por placar apertado. Superou o Orlando Magic por 101 a 100.