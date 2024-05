Denver Nuggets se recupera e vence Minnesota Timberwolves com marca histórica

Atual campeão da NBA, o Denver Nuggets conseguiu a maior margem de vitória no jogo 3 de um time que perdeu os dois primeiros confrontos em casa na história dos playoffs. Os Nuggets marcaram 117 a 90 sobre o Minnesota Timberwolves na noite desta sexta-feira.

Foi a primeira derrota do time de Minneapolis em sete jogos nestes playoffs. As semifinais da Conferência Oeste marcam 2 a 1 para os Wolves. O jogo 4 acontece domingo, novamente no Target Center, em Minneapolis. "Não vi nenhum time vencer 16 vezes consecutivas nos playoffs", disse Karl-Anthony Towns, do Minnesota. "Só precisamos ser uma versão melhor de nós mesmos e não fomos esta noite."

O time da casa marcou apenas 41 pontos no primeiro tempo e permitiu que a equipe do Jogador Mais Valioso (MVP) da temporada regular, o pivô sérvio Nikola Jokic, se movimentasse livremente no ataque. Foi praticamente uma inversão do que aconteceu no jogo 2, em Denver, quando o Minnesota venceu com 26 pontos de vantagem. Apesar da reação, o técnico do Denver Nuggets, Michael Malone, se mostrou contido com o desempenho do time. "Estamos longe de ter qualquer razão para comemorar", disse Malone.

No ano passado, o time enfrentou poucos contratempos no caminho para o título. Nestes playoffs, a contundência dos Nuggets ainda não havia aparecido. Embora tenha vencido o Los Angeles Lakers na primeira rodada, o Denver esteve muitas vezes pressionado. Os dois primeiros jogos contra os Wolves foram ruins, mas o resultado desta sexta-feira pode ser animador. "Foi o basquete do Denver Nuggets", disse Malone.

INDIANA PACERS APROVEITA FATOR CASA

No confronto entre New York Knicks e Indiana Pacers pela semifinais da Conferência Leste, o time da casa venceu em cada um dos três primeiros jogos. Nesta sexta-feira, em Indianápolis, os Pacers marcaram 111 a 106. Os Knicks lideram a série por 2 a 1.

Antes da partida, o técnico do Pacers, Rick Carlisle, falou sobre como é difícil enfrentar os Knicks. "Eles são muito obstinados e é uma longa batalha. Cada jogo, cada posse de bola é uma luta monumental, por isso temos que lutar melhor."

Tyrese Haliburton afirmou que esse foi um tópico muito discutido pela equipe. "Conversamos sobre como podemos igualar essa energia, porque se quisermos ter uma chance de vencer teremos que fazer isso", afirmou o cestinha da partida com 35 pontos, ao lado de DiVicenzo, dos Knicks. "Honestamente, não fizemos isso nos dois primeiros jogos."

"Estou muito orgulhoso de nossos rapazes", disse Carlisle. "Eles vão enfrentar uma equipe muito experiente, muito forte e muito motivada. Eles nos colocaram em uma grande situação difícil no segundo tempo."

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Indiana Pacers 111 x 106 New York Knicks

Minnesota Timberwolves 90 x 117 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos deste sábado:

Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder

Cleveland Cavaliers x Boston Celtics