Ramalhão mira primeira vitória na Série D fora contra São José

Ainda em busca da primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro, o Santo André viaja até o Vale do Paraíba para enfrentar o São José, neste sábado (11), a partir das 18h, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

Rebaixado no Paulista, o Ramalhão vive um ano difícil e aposta as esperanças na Série D. Com duas partidas jogadas no torneio, o clube andreense perdeu na estreia e, na segunda rodada, ficou no empate sem gols contra o Patrocinense. Com apenas um ponto somado, o Santo André está no momento fora da zona de classificação para a próxima fase.

Para não se distanciar do top-4, a equipe do Grande ABC precisa vencer um adversário que chega para a partida em uma situação não mais conforável: um empate e uma derrota nas primeiras rodadas.

Os times se enfrentaram pela última vez em novembro de 2023 e, na ocasião, o clube do Interior levou a melhor com vitória por 2 a 0.

A partida será transmitida oficialmente pelo canal do YouTube TV Águia.

FICHA TÉCNICA

SÃO JOSÉ

Pablo; Victor Guilherme, Caio César, Zé Leandro e Mateus Müller; Diogo Marzagão, Franco, João Gabriel e Léo Santos; Luiz Thiago e Nicholas.

Técnico: Ricardo Costa.

SANTO ANDRÉ

Wellington Santana; Ben Hur, Matheus Mega, Miguel Baggio e Enzo; Lucas Oliveira, Nelsinho, Daniel Pereira e Júlio Cesar; Alexiel e João Marcos.

Técnico: Leston Junior.

Juiz: Samuel Dos Santos Santos.

Local: Martins Pereira, em São José dos Campos, às 18h.