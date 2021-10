Os Suplicy em Santo André. Nesta chácara, o ‘Américo Brasiliense’

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/10/2021 | 00:02



Era outra cidade a Santo André antes de 1950. Já se industrializava, é certo. No entanto, possuía um cinturão verde maravilhoso, cortado por rios de águas cristalinas e indicada para o lazer e tratamento de saúde. Uma ‘Campos de Jordão’ às portas de São Paulo e a meio caminho do Litoral. Ali morava Luiz Suplicy.

Espaço de repouso. Depois, uma escola

Pesquisa: Claudia Ferreira

Compartilho com Memória algumas coisas que encontrei sobre a Chácara Bom Repouso, de Luiz Suplicy, avô do ex-senador e vereador paulistano Eduardo Matarazzo Suplicy.

A chácara foi desapropriada para a construção do Colégio Estadual Dr. Américo Brasiliense, que foi criado pelo decreto-lei número 16.876, de 1947.

O ‘Américo’ foi o primeiro curso ginasial da rede pública na região.

Em março de 1948 o ginásio ocupou algumas salas do I Grupo Escolar (Rua Senador Flaquer, onde está o Museu Dr. Octaviano Gaiarsa).

Logo depois o ginásio foi transferido para a chácara desapropriada na Avenida Portugal, esquina com a Rua Delfim Moreira, defronte a Chácara Mimosa (atual Clube Primeiro de Maio).

O edital de desapropriação da Chácara Bom Repouso foi publicado no Jornal de Notícias, numa das edições de 1947, oito anos após o falecimento de Luiz Suplicy. O Museu de Santo André guarda cópia do decreto.

Diário há meio século

Domingo, 10 de outubro de 1971 – ano 13, edição 1661

Música – O conjunto The Bat apresentou-se com muito gabarito no festival de MPB do Ginásio Estadual de Vila Guiomar, em Santo André. Interpretou duas músicas: Do Outro Lado e Vida de Nós Dois. O conjunto era formado pelos jovens Carlos, Ulisses, Arthur e Zebu.

Em 10 de outubro de...

1811 – A Capitania do Piauí é desligada do governo do Maranhão.

1901 – Londres, 10 (Agência Navas) – Anuncia o jornal Daily-Mail que a Inglaterra marcou o prazo de 20 anos para a Ilha do Malta fazer do idioma inglês a língua oficial.

1916 – Prefeitura de São Paulo baixa ato com instruções para a construção e instalação de marcos quilométricos, itinerários e limitrofes nas estradas municipais.

Nota – A ideia expandiu-se. No mesmo período, quando Rudge Ramos reformou o Caminho do Mar, marcos de concreto foram colocados ao longo da via, de quilômetro em quilômetro, assinalando a distância de São Paulo e Santos. Três destes marcos, um original e duas cópias, resistem na Rua Marechal Deodoro, em São Bernardo.

1926 – Inauguradas a represa do Rio das Pedras e a Usina de Cubatão (Henry Borden), em Riacho Grande.

1956 – Cincinnat, Ohio, 6 (AFP) – O Dr. Albert Sabin, professor de pesquisas pediátricas da Universidade de Cincinnat, anunciou hoje a descoberta de uma nova vacina antipoliomielite, capaz de imunizar por um período muito longo, possivelmente por toda a vida.

1976 – Cantata Celebração da Vida é apresentada na Igreja Metodista de Santo André, na Rua das Figueiras, pelo coral da paróquia.

Hoje

- Dia Mundial da Saúde Mental

- Dia do Lions Internacional

- Ponto alto do Círio de Nazaré, em Belém, festa que louva Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará e Rainha da Amazônia.

Santos do dia

- Paulino de York

- Francisco Borja (ou de Bórgia). Espanhol nascido em Gândia (Valença) no ano 1510. Participou de missões evangelizadoras, inclusive na América Latina.

- Daniel Comboni. Italiano. Viveu no século XIX. Missionário na África. O primeiro bispo católico da África Central.

Municípios brasileiros

- Em São Paulo, hoje é o aniversário de Cerqueira César (1917), Laranjal Paulista (1917) e Cosmorama (1949)

- Pelo Brasil: no Maranhão, Amapá do Maranhão e Governador Archer; no Paraná, Arapongas, Campo Mourão, Jataizinho e Ribeirão do Pinhal; no Amazonas, Canutama; em Pernambuco, João Alfredo; na Bahia, Mucuri; no Ceará, Novo Oriente e Várzea Alegre; em Alagoas, Pindoba; no Rio Grande do Sul, São Borja.