Gasly lidera 3º treino livre na Turquia com pista molhada; Verstappen é segundo

09/10/2021 | 08:26



A chuva que era esperada chegou neste sábado em Istambul, jogando um ingrediente a mais para ter mais emoção no final de semana do GP da Turquia, a 16.ª etapa da temporada 2021 de Fórmula 1. E em um terceiro treino livre com pista molhada, diversas rodadas e até mesmo uma bandeira vermelha, o francês Pierre Gasly foi o mais rápido com sua AlphaTauri, com o holandês Max Verstappen, da Red Bull, em segundo, enquanto que o inglês Lewis Hamilton foi o 18.º após apostar em apenas uma saída com sua Mercedes no meio da sessão.

Com o tempo de 1min30s447, o piloto francês foi 0s164 melhor que Verstappen, o segundo colocado com 1min30s611, enquanto que o mexicano Sergio Pérez fechou o Top 3 todo formado por carros das equipes da Red Bull com 1min30s684.

Hamilton, por sua vez, completou apenas cinco voltas ao longo da terceira sessão de treinos livres e preferiu não arriscar. O mais rápido da sexta-feira finalizou a última atividade antes do treino oficial de classificação somente em 18.º, com 1min33s636, à frente das Williams do canadense Nicholas Latifi e do compatriota George Russell, piloto que provocou a única bandeira vermelha do treinamento.

Vale lembrar que Hamilton terá uma punição para a corrida deste domingo. O heptacampeão mundial e líder da atual temporada vai perder 10 posições no grid de largada em relação à colocação a ser obtida no treino de classificação deste sábado por ter trocado seu motor.

O sábado veio para atrapalhar ainda mais o planejamento das equipes, que na sexta-feira tiveram que preparar os carros para pista seca. Como prometido, a chuva veio com força, trazendo ainda um pouco de neblina, mas sem afetar o início da terceira sessão de treinos livres. Os pilotos optaram por não sair de cara, esperando a melhora no tempo e nas condições de pista, o que não aconteceu.

Além de Gasly, Verstappen e Pérez, o Top 10 da atividade deste sábado ainda teve, pela ordem, o espanhol Carlos Sainz Jr. (Ferrari), o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), o também espanhol Fernando Alonso (Alpine), o finlandês Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), o japonês Yuki Tsunoda (AlphaTauri), o também finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) e o francês Esteban Ocon (Alpine).

A Fórmula 1 volta à pista do circuito Istambul Park ainda neste sábado para o treino oficial de classificação que define o grid de largada para o GP da Turquia. A sessão acontece às 9 horas (de Brasília), mesmo horário da corrida neste domingo.