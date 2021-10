Tite define neste sábado se mantém testes na seleção brasileira contra a Colômbia

09/10/2021 | 06:40



O técnico Tite define neste sábado se fará mais algumas experiências na seleção brasileira, na partida de amanhã contra a Colômbia, em jogo da quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas à Copa do Mundo do Catar - o jogo é dos que foram adiados por causa da pandemia da covid-19. Após a atuação ruim nos 3 a 1 sobre a Venezuela, pior seleção do continente, quando a equipe só melhorou na etapa final após ele ter feito algumas alterações, o treinador vai estudar bem suas opções, já que o adversário, agora, é bem mais forte.

Por isso, não está descartada a entrada do volante Fred no meio de campo, para aumentar o poder de marcação. Outra possibilidade é Alex Sandro atuar na lateral esquerda, pois ele é mais eficaz defensivamente do que Guilherme Arana. Mas Tite gostou do jogador do Atlético-MG, principalmente pelo fato de ele ter evoluído durante o jogo.

Quem ganhou muitos pontos foi Raphinha. O atacante entrou na etapa final em Caracas e foi determinante para a reação da seleção brasileira. Mostrou ousadia, não se inibiu por ser sua estreia e participou dos três gols da vitória de virada.

Raphinha tem chance de começar a partida contra os colombianos, mas enfrenta um "obstáculo" para isso. É que Neymar voltará ao time, após cumprir suspensão contra a Venezuela. Como há boa possibilidade de Gabriel Jesus e Gabriel Barbosa serem mantidos, é possível até que Everton Ribeiro perca espaço para o retorno do craque do time e que Raphinha tenha de esperar mais um pouco.

Neymar não vem tendo um bom início de temporada, mas a seleção sentiu bastante sua falta na quinta-feira. O atacante do Paris Saint-Germain, aliás, é a rigor o único brasileiro a concorrer à Bola de Ouro da revista France Football. Isso porque o outro brasileiro entre os 30 finalistas é o volante Jorginho, que também tem cidadania italiana e foi inclusive campeão da Eurocopa para Azzurra.

A lista tem, claro, Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé. O vencedor será anunciado em 29 de setembro. Outro jogador da seleção, Ederson, é candidato ao Troféu Lev Yashim a ser dado ao melhor goleiro da temporada.