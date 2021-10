Discursos desconexos em São Caetano

Raphael Rocha



09/10/2021 | 00:01



A solenidade que confirmou a construção do hospital universitário no equipamento onde hoje funciona o Hospital São Caetano desafiou a interpretação da classe política da cidade. No discurso, o prefeito interino Tite Campanella (Cidadania) foi só elogios à ex-secretária de Saúde Regina Maura Zetone (PSDB) e ao infectologista Fábio Leal, da USCS (Universidade Municipal de São Caetano). Troca de gentileza compartilhada, inclusive. Nem pareceu o cenário de meses atrás, quando Regina, fritada do cargo de titular da pasta, usou as redes sociais para disparar alfinetadas a Tite – foram algumas postagens sugestivas entre a diferença de chefe e líder. Regina hoje dirige a Fauscs (Fundação de Apoio à Universidade Municipal de São Caetano). Com relação a Fábio Leal, não foram raras as vezes que Tite, que não esconde a admiração pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), teve embate com o médico sobre as medidas sanitárias. Mas na quinta-feira, ao público, todos mostraram afinidade.

BASTIDORES

Gabinete

Renato Aparecido da Cruz Souto foi nomeado como chefe de gabinete do vereador Rodolfo Donetti (Cidadania), de Santo André, mas tem ligação com parte da classe política de São Bernardo. Ele era o pároco da tradicional Paróquia Santíssima Virgem, na Avenida Lucas Nogueira Garcês. Conhecido como Padre Renatinho, esteve à frente da igreja entre 2016 e 2021. Neste período, mostrou afinidade com aliados do deputado federal Alex Manente (Cidadania). Sua saída se deu de forma misteriosa e repentina – hoje o pároco da Santíssima Virgem é Romeu Leite Izidório. A nomeação de Padre Renatinho no gabinete em Santo André foi jogada na conta de Alex.

Risos – 1

Na agenda de inauguração da unidade da Rede Lucy Montoro em Diadema, o governador João Doria (PSDB), que busca ser presidenciável do partido no ano que vem para rivalizar com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), provocou risos ao relembrar sua trajetória de vida. Disse que sua infância foi difícil e sem luxo. Citou que foi aluno junto com o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), logo depois do período que seu pai, então deputado, foi cassado pela ditadura e sua família não podia pagar escola. “Eu não nasci rico nem com calça apertada”, disparou o tucano, arrancando risos da plateia, ao ironizar a alcunha que o clã bolsonarista lhe impôs.

Risos – 2

Ainda na atividade em Diadema, o deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos) lembrou de toda luta que a cidade travou para a abertura da unidade da Rede Lucy Montoro, que ficará em um dos andares do Quarteirão da Saúde. Empolgado com o tema, elogiou a formação de médico do secretário de Saúde do Estado, Jean Gorinchteyn, e disse que, um dia, gostaria de fazer consulta com ele. Rapidamente foi informado que Gorinchteyn era proctologista. Na sequência, avisou que iria declinar da ideia, tirando risada dos presentes.

Barrado no baile

A cúpula do tucanato paulista, incluindo o governador João Doria e o vice Rodrigo Garcia, jantou na quarta-feira no Bistrot Parigi, localizado na cobertura de badalado shopping paulistano. No cardápio, prévias do PSDB e candidatura do partido ao governo do Estado. Orlando Morando, prefeito de São Bernardo, foi a ausência mais notada.

Contratação em Rio Grande – 1

O governo do prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB), abriu edital de contratação de médicos e auxiliar de enfermagem, em caráter temporário. Serão duas vagas para médico ortopedista (com jornada semanal de 20 horas), uma para médico psiquiatra (20 horas) e uma para auxiliar de enfermagem (40 horas semanais). Os vencimentos variam de R$ 1.539,88 a R$ 7.300.

Contratação em Rio Grande – 2

As inscrições serão recebidas exclusivamente de forma presencial pela Secretaria de Saúde, localizada na Rua Prefeito Cido Fraco, 500, Vila Arnoud, em Rio Grande da Serra, das 9h às 15h. O período de inscrições para todos os cargos será do dia 27 de setembro a 8 de outubro de 2021. O edital na íntegra está no site da Prefeitura: www.riograndedaserra.sp.gov.br.