Obituário - 10 de outubro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/10/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Maria Apparecida Ladeira Pinto, 91. Natural de São João Nepomuceno (Minas Gerais). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Malvino Antonio Santilli, 85. Natural de Mineiros do Tietê (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 6, em Santo André. Cemitério Municipal de Mineiros do Tietê.

José Francisco, 82. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Marcelo Santos Conceição, 68. Natural de Santo Antonio da Patrulha (Rio Grande do Sul). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 6, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Dalva Estacio Matias, 67. Natural de Igreja Nova (Alagoas). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

José Eraldo Pereira, 63. Natural de Murici (Alagoas). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Vidraceiro. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Utino, 60. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Bancário. Dia 6. Memorial Planalto.

Maria Marleide Teixeira Pacheco, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elisabete de Oliveira, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Servidora pública. Dia 6. Memorial Phoenix

Maria das Graças dos Santos, 48. Natural de Capela (Sergipe). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Autônomo. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Antonio Batista Escobar, 97. Natural de Nova Granada (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Hilário Cavalcanti de Almeida, 93. Natural de Quijingue (Bahia). Residia no Jardim Beatriz, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Maria da Conceição Crespo, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santa Filomena, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério do Baeta.

João Ferreira de Lima, 90. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Iraildes Soares Alcântara, 87. Natural de Ladainha (Minas Gerais). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Ana da Silva Cassimiro, 84. Natural de Sousa (Pernambuco). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Maria da Piedade Ferreira, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Manoel da Silva Santos, 79. Natural de Porto da Folha (Sergipe). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Maria Fredenhagen Victoria, 75. Natural de Três Lagoas (Mato Grosso do Sul). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Nestor Pessotti, 74. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Thelma, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Mário Bernardineti, 73. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Osvaldo Borges da Silva, 69. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no Parque São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Maria Luzinete da Conceição de Souza, 60. Natural de Água Branca (Alagoas). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Antonieta Fantasio dos Sants, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Valdetrudes Gonzaga de Lisboa, 80. Natural de Jacobina (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Jaime Queiroz Silva, 71. Natural de Brejões (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

João de Brito Lucas, 70. Natural de Itabira (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Neuton Campos, 67. Natural de Acopiara (Ceará). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Marlene Vieira Aragão, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 6, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Élcio Crispim, 64. Natural de Ubá (Minas Gerais). Residia no Jardim Maringá, em Mauá. Autônomo. Dia 6, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Domingas Mosselli Cardille, 84. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério São José.