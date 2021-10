Da Redação

A Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) programou as operações especiais que serão implantadas no sistema durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro. A concessionária espera que entre 250 mil e 380 mil veículos sigam em direção à Baixada Santista, de 0h de sexta-feira (8) até a meia-noite de terça-feira (12). Serão realizadas operações especiais de inversão do sentido das pistas de acordo com a demanda de tráfego, seguindo os critérios técnicos estabelecidos em conjunto com a Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo).

O movimento de veículos em direção à Baixada Santista deve aumentar a partir da tarde de sexta-feira (08), quando está prevista a implantação da Operação Descida 7X3, das 16h às 2h de sábado (09). Nesta configuração, ficam disponíveis para descida as pistas sul e norte da Via Anchieta e pista sul da Rodovia dos Imigrantes. A subida é feita somente pela pista norte da Imigrantes. Devido ao movimento aguardado ainda na saída para o feriado, a operação deve voltar a ser implantada das 7h às 22h do sábado (09) e das 8h às 13h de domingo (10).

Parte dos turistas deve iniciar o retorno do feriado prolongado no domingo (10). Já o maior volume de veículos em direção à Capital deve ocorrer na terça-feira (12). Em ambos os dias está prevista a implantação da Operação Subida 2X8. No domingo ela deve vigorar entre 17h e 22h. Na terça-feira (12) a mesma configuração deve começar por volta das 11h e permanecer até 1h de quarta-feira (13). Nesse caso, as pistas sul e norte da Imigrantes e a pista norte da Via Anchieta estarão disponíveis para a subida da Serra. A descida será feita somente pela pista sul da Rodovia Anchieta.

É importante destacar que a inversão da mão de direção nas rodovias do SAI, durante as operações especiais de tráfego, ocorre apenas no trecho de Serra – entre os km 40 e o km 55 da Via Anchieta, e do km 40 ao km 57 da rodovia dos Imigrantes. Os usuários podem consultar a implantação das operações especiais e as condições da rodovia pelo perfil da Ecovias no Twitter, pelo 0800 019 7878 ou ainda pelo sos.ecovias.com.br.

Mais informações sobre o trânsito e operações durante o feriado, é possível conferir através do site https://www.ecovias.com.br/.