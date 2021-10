Grande ABC vai movimentar R$ 78 mi no Dia das Crianças

Nilton Valentim

07/10/2021



O Dia das Crianças é uma das datas mais esperadas pelo comércio. Neste ano, a expectativa é que a compra de presentes para a garotada movimente R$ 78 milhões nas sete cidades do Grande ABC, segundo a PIC (Pesquisa de Intenção de Compras) realizada pelo Observatório Econômico da Universidade Metodista.

O montante é nominalmente 7,7% maior que o de 2020. Entretanto, descontando-se a inflação acumulada de 9,76% nos últimos 12 meses (até agosto), chega-se a retração real de 1,7%.

O valor médio que se pretende pagar pelo presente também ficou mais baixo que há um ano. Agora, o gasto médio será de R$ 109,60. Em 2020 era R$ 119,20, o que resulta em queda nominal de 8,5% e real de 16,5%, considerada a inflação acumulada.

Com relação aos gastos planejados para a data (várias formas de lembranças, como passeios), os entrevistados revelaram pretender desembolsar R$ 206,20. Em comparação com 2020, quando o ticket planejado foi de R$ 226, a queda nominal é de 8,8% e real de 16,8%

Além da redução do preço médio, a diminuição no número de crianças a serem presenteadas ajuda a explicar a menor disposição aos gastos. Dois-terços das famílias deverão presentear no máximo duas crianças neste ano.

“Os efeitos provocados pela estagnação da economia, em especial no mercado de trabalho e seu impacto sobre a massa de renda e salário médio real, somados à elevação da inflação, apesar do aumento nominal no somatório dos gastos estimados com a aquisição de presentes, influenciaram fortemente a estabilidade observada nas projeções de movimentação para a data”, afirma Sandro Maskio, coordenador da pesquisa.

Quanto aos locais preferidos para a aquisição do presente, assim como no ano passado, a internet apresentou maior frequência, com 32,2%, como vem ocorrendo desde o início da pandemia. Chama atenção, contudo, a ampliação pela preferência da compra presencialmente no shopping e no comércio de rua (22% cada), comparativamente ao ano passado, o que aponta o reflexo das iniciativas de maior flexibilização.

Os entrevistados apontaram que as principais presenteadas serão sobrinhos (28%), filhos (17,4%), afilhados (14%) e irmãos (12,3%). Os presentes mais procurados para meninos serão os jogos educativos (14%), carros e motos de brinquedo (12,1%), vestuários/calçados (8,2%), seguidos de bola (6,8%), livros e carro/avião de controle remoto (5,8% cada). Para as meninas, os principais presentes devem ser as bonecas (24,2%), vestuários/calçados (11,5%), livros (9,9%), maquiagem (7,1%) e urso de pelúcia (4,9%).