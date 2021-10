Gilmar Miranda deixa gabinete de Carla

Raphael Rocha



06/10/2021 | 00:20



A deputada estadual Carla Morando (PSDB), com domicílio eleitoral em São Bernardo, exonerou Gilmar Miranda, que estava em seu gabinete na Assembleia Legislativa desde março. A portaria de demissão foi publicada no dia 30 de setembro. Gilmar protagonizou polêmica em julho, quando um jovem foi pego distribuindo panfleto apócrifo contra o prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), e disse que estava praticando o ato a mando de Gilmar – que é político de Rio Grande da Serra. À época dos fatos houve muita pressão para que Carla exonerasse o assessor, mas ela manteve o quadro. Gilmar, aliás, é irmão de Ademir Miranda de Almeida, conhecido como Brinquinho, um dos apontados pela polícia de intermediar o assassinado do então prefeito José Carlos Arruda, o Carlão, em 1998, e também é irmão do vereador Agnaldo de Almeida (PL).

BASTIDORES

Distanciamento

Vice-prefeito de Ribeirão Pires, Amigão D’Orto (PSB), não é de hoje, está distante do prefeito Clóvis Volpi (PL). Vários movimentos políticos do socialista são dados na contramão do que o governo adota. Ele, por exemplo, fez defesa apartada no processo que corre no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) contra a expedição de diploma para Volpi. Agora, Amigão tem se aproximado do deputado federal Alex Manente (Cidadania), com domicílio eleitoral em São Bernardo e desafeto de Volpi. Há possibilidade de o socialista apoiar a candidatura à reeleição de Alex.

Rabo de olho

Esta coluna mostrou ontem que o nome do secretário de Saúde de São Bernardo, Geraldo Reple Sobrinho, tem figurado em comentários nos corredores da Prefeitura para sucessão do prefeito Orlando Morando (PSDB), na eleição de 2024. Na Câmara, a informação foi digerida com desconfiança. Isso porque boa parte da bancada de sustentação reclama do tratamento dispendido por Reple à classe política da cidade.

Justiça contra outdoors – 1

Ex-prefeito de São Bernardo e presidente estadual do PT, Luiz Marinho ingressou na Justiça para que o vereador Julinho Fuzari (DEM), de oposição, retire os outdoors que espalhou pela cidade com críticas à gestão do petista, em especial na relação com a OAS. O juiz Gustavo Dall’Olio, da 8ª Vara Cível do município deu cinco dias ao democrata retirar as peças publicitárias, sob risco de multa de R$ 20 mil.

Justiça contra outdoors – 2

Fuzari entrou com pedido de reconsideração da liminar concedida a favor do pleito de Marinho. Citou que depoimentos da CPI da OAS na Câmara de São Bernardo apresentaram falas sobre corrupção – a peça é assinada pelos advogados Carlos Callado e Rafael Cezar dos Santos. Dall’Olio não considerou a justificativa do democrata.

Alfinetadas no orçamento – 1

A Câmara de São Bernardo organizou ontem audiência pública para discussão do orçamento e o vereador Glauco Braido (PSD) voltou a tumultuar com relação às finanças da cidade. Depois de ingressar na Justiça contra LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) alegando que dispositivos da peça davam cheque em branco ao prefeito Orlando Morando (PSDB), Glauco questionou o volume de dívidas da Prefeitura.

Alfinetadas no orçamento – 2

O parlamentar, integrante do MBL (Movimento Brasil Livre), sugeriu ao governo Morando – mais precisamente ao secretário de Finanças, José Luiz Gavinelli, que seja adotado um fundo de garantia dos passivos em dólar. Recentemente o Diário mostrou que São Bernardo era uma das cidades com maior volume de dívidas consolidadas, já que boa parte do deficit está fixada em dólar, devido aos empréstimos contraídos para obras.

Reverência

Secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Acácio Miranda foi chamado de CEO da entidade regional – termo utilizado para designar diretores em empresas privadas (CEO, ou Chief Executive Officer, significa chefe executivo). Até mesmo o prefeito de Santo André e presidente do Consórcio, Paulo Serra (PSDB), entrou na brincadeira.