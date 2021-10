Obituário - 06 de outubro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



06/10/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Francisca Mourão Silva, 104. Natural de Rio Vermelho (Minas Gerais). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 2. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Abílio de Oliveira, 96. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 2, em Santo André. Cemitério Municipal de Socorro (São Paulo).

Firmino dos Santos Veríssimo, 92. Natural de Portugal. Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olinda Fuzetto Gradin, 91. Natural de Matão (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 2. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Pedro Corôl, 86. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Comerciante. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Durval Mantovani, 85. Natural de Marília (São Paulo). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 2, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Arrais de Santana, 67. Natural de Monte Alegre do Piauí. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdir Jannotti Leite, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Umuarama, em Osasco (São Paulo). Vendedor. Dia 2, em Santo André. Cemitério Parque Jaraguá, em São Paulo, Capital.

Ivair Germano de Paula, 57. Natural de Santa Mariana (Paraná). Residia na Vila Pires, em Santo André. Gráfico. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Fernanda Felix da Silva, 40. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ricardo, em São Paulo, Capital. Negociadora. Dia 2. Memorial Jardim Santo André

Caroline Bezerra de Souza, 28. Natural de São Caetano. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Benedito de Oliveira, 91. Natural de Pedralva (Minas Gerais). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Maria José Lourenço, 85. Natural da União dos Palmares (Alagoas). Residia n bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Waldemar Aleixo dos Santos, 80. Natural de Brejo da Madre de Deus (Pernambuco). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério do Baeta.

Vitor Marcelino Fonseca, 78. Natural de Tapiratiba (São Paulo). Residia n bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério do Baeta.

Elieser Barbosa dos Santos, 75. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Eliane Alves dos Santos, 60. Natural de Terra Boa (Paraná). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Luiza Silva Chaves, 86. Natural de Paraguaçu Paulista. Residia no Parque Residencial Oratório, em São Paulo, Capital. Dia 2, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



D I A D E M A

Maria Roza da Silva, 91. Natural de Aliança (Pernambuco). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Aparecida de Andrade, 90. Natural de Guaratinguetá (São Paulo). Residia no Jardim Portinari, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Manoel dos Santos, 77. Natural de Brumado (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Sebastião Francisco da Silva, 70. Natural de São Geraldo Piedade (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Antonieta Ferrer Gonçalves, 90. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 2, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Luzia Martins Lopes Ferreira, 70. Natural de Areia Branca (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 2, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.