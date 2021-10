Rumor diz que Konami pretende relançar jogos clássicos, como Castlevania

Bianca Bellucci

33Giga



04/10/2021



Fontes anônimas disseram ao site VGC, especializado no setor de games, que a Konami pretende relançar jogos clássicos. Nos últimos anos, a fornecedora japonesa estava mais dedicada a trabalhar com Pachinko, um jogo de azar. No entanto, uma reestruturação no início desse ano fez com que as atenções fossem voltadas para os grandes sucessos da empresa.

Segundo as fontes, um clássico que já está em andamento é Castlevania. Aqui, a ideia é reimaginar a série, com um novo jogo exclusivo. O título está sendo desenvolvido internamente pela Konami, mas conta com suporte de estúdios externos. Entre eles, é citado Virtuos, que trabalhou em Dark Souls: Remastered e Horizon Zero Dawn.

Também estão no radar remasterizações de Metal Gear. Acredita-se que o novo projeto gire em torno do título mais popular da franquia, Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Contudo, a empresa tem planos para lançar remakes dos outros jogos da série.

Por fim, a Konami pretende relançar jogos clássicos de Silent Hill. De acordo com o VGC, diferentes títulos estão atualmente em desenvolvimento em vários estúdios externos. Um dos escolhidos é Bloober Team, responsável por nomes como Blair Witch e Layers of Fear.

As fontes apontam que o anúncio de que a Konami pretende relançar jogos clássicos deve ser feito oficialmente no ano que vem. A expectativa é que a novidade seja revelada durante grandes eventos de games, como a E3.