Com 5 jogadores, seleção brasileira começa a se apresentar em Bogotá, na Colômbia

04/10/2021 | 09:38



Dos 25 jogadores convocados pelo técnico Tite para a Data Fifa de outubro, cinco deles já se encontram na Colômbia, local onde a seleção brasileira se preparará para o confronto contra a Venezuela, nesta quinta-feira, fora de casa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O zagueiro Thiago Silva, os laterais Danilo e Alex Sandro, o volante Fred e o atacante Raphinha se apresentaram ainda na noite de domingo, em Bogotá, e se juntaram à comissão técnica, que desembarcou na capital colombiana ainda pela manhã.

Entre jogadores experientes de seleção brasileira, com pelo menos uma Copa do Mundo já no currículo, o atacante Raphinha, do Leeds United, foi o único novato desse grupo que se apresentou no domingo. Emoção que ele ainda nem sabe descrever com precisão.

"Um sonho meu, da minha família, dos meus amigos de infância. Eu estou muito feliz em ter a oportunidade de representar o meu país", comentou Raphinha, logo na sua chegada.

A seleção brasileira só ficará completa em Bogotá nesta terça-feira. Mesmo assim, nesta segunda já tem trabalho no campo. Às 16h30 (de Brasília), no estádio Techo, o técnico Tite comanda a primeira atividade da equipe nesta Data Fifa de outubro.

O primeiro jogo do Brasil neste período será contra a Venezuela, nesta quinta-feira, em Caracas, capital venezuelana. A bola rola às 20h30 (de Brasília). Na sequência, a seleção tem pela frente Colômbia e Uruguai. A partida contra os colombianos será no domingo, em Barranquilla, às 18 horas, enquanto que o duelo contra os uruguaios está marcado para as 21h30 do dia 14, na Arena Amazônia, em Manaus.