Grande ABC imuniza mais 35,4 mil pessoas com a segunda dose

03/10/2021 | 08:25



O Grande ABC imunizou ao menos mais 35.411 pessoas com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 ontem. Os municípios da região aderiram ao chamado “Dia V” do governo do Estado, força-tarefa criada para alcançar os cerca de 4,3 milhões de paulistas que estão atrasados para tomar a segunda fração do imunizante contra a Covid-19.

Das sete prefeituras, apenas São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema e Ribeirão Pires divulgaram ontem os balanços do número de vacinas aplicadas. São Bernardo chegou a 1.167.572 de vacinas utilizadas, das quais 487.765 correspondem à segunda dose. Já Santo André alcançou total de 1.060.162 vacinas aplicadas e 435.289 delas têm relação com a segunda dose. Diadema chegou à marca de 565.974 doses aplicadas, 222.611 relacionadas à segunda fração. São Caetano alcançou, respectivamente, total de 243.842 aplicações e 105.097 usos da segunda dose. Ribeirão Pires, por fim, somou 172.854 aplicações e 73.333 segundas doses. As administrações de Mauá e Rio Grande da Serra não enviaram os dados.

Em relação à cobertura vacinal com a segunda dose, São Caetano está em primeiro lugar no ranking com um percentual de 66,56% da população, seguida por Santo André (62,52%), Ribeirão Pires (61,53%), São Bernardo (59,86%), Diadema (54,2%), Mauá (47,28%) e Rio Grande da Serra (33,82%).



MORTES E CASOS

O Grande ABC registrou ontem mais cinco óbitos em razão da Covid-19, sendo três em Santo André e dois em São Bernardo. Já com relação aos casos, foram 58 novos, sendo 47 deles em território andreense. No total, a região contabiliza 10.243 perdas e 258.866 contaminados pelo vírus.



NÚMEROS NO ESTADO

Balanço divulgado pelo governo do Estado apontou 343 mil novos registros de segunda dose ontem (02). A força-tarefa do “Dia V” contou com todos os 645 municípios paulistas e mais de 5.000 pontos de vacinação. O governo planeja uma nova ação especial para o dia 16 deste mês.

A força-tarefa de ontem foi possível graças à antecipação do prazo da vacina da Pfizer com a redução de 12 para oito semanas no intervalo entre a primeira e segunda dose.

A mudança beneficia as 2,07 milhões de pessoas que precisam concluir os seus esquemas vacinais. Ainda há 1,05 milhão de paulistas que necessitam receber a segunda dose da Coronavac e 1,23 milhãos da Astrazeneca.



BRASIL

O País atingiu ontem um total de 93 milhões de brasileiros com o esquema vacinal completo. Balanço do consórcio de veículos de imprensa, com base nas informações divulgadas pelas secretarias de Saúde dos Estados, registrou 93.271.450 doses aplicadas. O número inclui a segunda dose ou dose única, o que chega a 43,72% da população completamente imunizada.

Uma nova remessa de vacinas da Pfizer/BioNTech chegou ao Brasil ontem. Ao todo 1.140.750 novas doses estão disponíveis para a população e deverão ser distribuídas entre os estados. Trata-se de um dos lotes que a farmacêutica planejou entregar ao Ministério da Saúde até hoje. Todos os lotes previstos somam 10,5 milhões de vacinas.

Após a realização de todas as entregas, terá sido cumprido o primeiro contrato de fornecimento da vacina assinado com a Pfizer. Um segundo contrato prevê a entrega de mais 100 milhões de doses entre outubro e dezembro.