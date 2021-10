Por que alguns cachorros têm a língua na cor azul?

Yasmin Assagra

02/10/2021



Alguns cães apresentam uma marca característica e curiosa: a língua azul. Mas por que será que isso acontece? Será que é da raça ou talvez algum problema de saúde?

A maioria dos cães tem a língua em tons avermelhados. A mudança da cor, entretanto, é uma predisposição genética da raça do cachorro. Isso leva ao acúmulo maior de melanina, o pigmento responsável pela colocação da pele do bichinho.

Chow-chow e o shar-pei são as raças que apresentam essa característica. Ambas são originárias da China e, em comum, possuem a habilidade para serem cães de guarda. O primeiro atinge em média 50 cm de altura e pesa 30 kg. O segundo tem proporções menores: 30 cm e 15 kg.

Nessas duas raças, a língua azulada não é sinal de problemas de saúde. Eles não sentem mais sede ou calor que os outros cachorros. Tirando a cor, são exatamente iguais aos demais cães.

Lembrando também que a língua azulada só ocorre em bichos de linhagem pura. Ou seja, sem cruzamento com outras raças.

Segundo os especialistas, quando os filhotes de chow-chow e de shar-pei nascem, eles possuem a língua rosada. Mas o órgão vai escurecendo gradualmente, atingindo o azul definitivo quando estão com oito semanas de vida.

Se o seu cachorro não é dessas duas raças e está com a língua azul ou roxa, procure um veterinário, pois é sinal de sério problema de saúde, podendo estar ligado ao coração ou ao pulmão do bichinho.

A cor diferente do padrão pode ser um indicativo de importantes alterações.

Uma das possibilidades é a de que o pet não está com a oxigenação do sangue nos níveis ideais. E, diante disso, não hesite em procurar ajuda profissional de um veterinário de confiança.